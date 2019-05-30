Эксперт объяснил запрет США на сотрудничество с Россией в космосе

Недобросовестной конкуренцией назвал включение России Минобороны США в список стран, с которыми запрещено сотрудничество при космических пусках, военный эксперт Алексей Леонков.

Решение вступит в силу 31 декабря 2022 года. Алексей Леонков подчеркнул, что это неслучайный выбор: в этом году заканчивается контракт на поставку двигателя РД-180 США. Эксперт считает, что к этому моменту американцы рассчитывают подтянуть все космические программы, связанные с ракетами Delta IV Heavy и Falcon Heavy, и доработать орбитальные Dragon и Dream Chaser.

- Это практически влияние на суверенные дела государства. К тому же санкции вводят через ООН, а здесь чисто самовольный произвол. Единственный способ - это выбрать те ответы которые станут прорывными как гиперзвук, таким проектом у нас остается авиационно-космическая система, над которой мы работали с 50-х годов, - цитирует Леонкова RT.

По мнению эксперта, у России есть все шансы в течение пяти лет получить прорывные системы, которые в конечном счете опередят существующие американские программы.

Напомним, кроме России в "черный список" Пентагона попали также Иран, Китай, Северная Корея, Судан и Сирия. Ограничения распространяются на спутники и средства для их выведения на орбиту.