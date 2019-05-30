В Чебоксарах к 550-летию города отремонтируют дороги во дворах

К празднованию 550-летнего юбилея Чебоксар в Московском районе отремонтируют около шести тысяч квадратных метров проезда во дворах многоквартирных домов.

На сегодня уже произведен ремонт тротуаров протяженностью 976 квадратных метров и бордюров - 1870 метров. Общая стоимость работ составляет более 8,5 миллиона рублей.

Глава администрации города Чебоксары Алексей Ладыков отмечает: "Организация юбилейных мероприятий - повод для создания городской инфраструктуры".

Дорожникам еще предстоит закончить ремонт дорог более чем по десяти адресам.

Ремонт этих объектов ведется в соответствии с подпрограммой "Автомобильные дороги" муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Чебоксары" на 2014-2020 годы.

При этом представители городской администрации ход работ держат на контроле. Во время одной из инспекций директор МБУ "Управление жилфондом г. Чебоксары" Андрей Шестаков отметил, что ремонт ведется по графику, однако имеются и недочеты. Представитель подрядчика заверил, что они будут устранены. И добавил, что в ближайшее время дорожникам нужно заасфальтировать четыре двора: на бульваре Миттова, 11 и 3/2, на улице Энтузиастов, 35, на улице Социалистической, 15 и 17.