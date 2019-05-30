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30.05.2019 13:18
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Чебоксарах наградили победителей конкурса сочинений о юбилее города

Текст: Петров Евгений
В мэрии состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров городского конкурса сочинений "Чебоксары - город твоих побед!".
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар

Заместитель главы администрации города Чебоксары по социальным вопросам Алла Салаева поблагодарила школьников, которые приняли участие в конкурсе, отметив, что их активная жизненная позиция и любовь к родному городу являются неоценимым вкладом в будущее столицы Чувашии.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
Ветеранам вручили первые юбилейные медали в честь 550-летия Чебоксар

Сочинение писали более 40 тысяч обучающихся 1-11-х классов, 477 из которых вышли на городской уровень. Конкурсные работы оценивали учителя высшей квалификационной категории, преподаватели вузов, специалисты института развития образования. 30 финалистов наградили путевками в экскурсионный тур. А победители конкурса отправятся во всероссийский детский центр "Орленок".

Победителями конкурса стали:

- Алексеева Екатерина, школа №39 - в возрастной группе "1-4-е классы"

- Минаев Илья, школа №38 - в возрастной группе "5-8-е классы"

- Храмова Елизавета, школа №59 - в возрастной группе "9-11-е классы"

В сочинениях школьники признавались в любви городу, рассказывали о дорогих сердцу местах и славном историческом прошлом Чебоксар.

В преддверии празднования 550-летия города также прошел экспресс-конкурс "550 рисунков любимому городу", в котором приняли участие 560 столичных школьников. 29 победителей на торжественном мероприятии наградили дипломами, юбилейными календарями и уникальным подарком - памятным магнитом, изготовленным по макету рисунков.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
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На церемонии также была представлена третья книга "Правнуки о войне", изданная по материалам городского конкурса сочинений и исследовательских работ "Герои моей семьи". Более 1500 учащихся 4-11-х классов писали о городе в годы войны, узнавали и пересказывали семейные истории военных лет, изучали и исследовали судьбы своих родственников по воспоминаниям прабабушек и прадедушек. Победителями и призерами конкурса стали 33 ученика, которым были вручены памятные книги.

- Публикация подобных материалов является важным аспектом патриотического и гражданского воспитания подрастающего поколения, - отметил начальник Управления образования администрации города Чебоксары Дмитрий Захаров.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чебоксары Чебоксары 550
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