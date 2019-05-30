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30.05.2019 17:52
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Мордовии разработали инновационную экологичную краску для яхт

Текст: Александра Грызунова (Саранск)
На днях в Калининграде на воду была спущена яхта, которая продемонстрирует эффективность отечественной инновационной краски для защиты корпусов судов, а также портовых сооружений от обрастания морскими организмами. Такую краску-антифоулинг нового поколения разработали специалисты стартапа "Многофункциональные покрытия" Центра нанотехнологий и наноматериалов Республики Мордовия. Над созданием новинки трудились почти год.
Сейчас инновационная краска проходит испытания в "боевых условиях" - ею покрыты подводные участки яхты. Фото: Центр нанотехнологий и наноматериалов РМ Сейчас инновационная краска проходит испытания в "боевых условиях" - ею покрыты подводные участки яхты. Фото: Центр нанотехнологий и наноматериалов РМ
Сейчас инновационная краска проходит испытания в "боевых условиях" - ею покрыты подводные участки яхты. Фото: Центр нанотехнологий и наноматериалов РМ

Специалисты знают, что при обрастании подводной части корпуса судна животными и растительными организмами увеличивается сопротивление воды его движению. Это приводит к перерасходу топлива и ухудшению экономических показателей на рейс. Для портовых и других морских сооружений такие обрастания также очень вредны из-за повышенной коррозии конструкций, а также нежелательного увеличения массы.

Фото: Николай Гагарин
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Разработанная в Мордовии инновационная краска-антифоулинг отличается нетоксичностью и экологичностью, при этом сохраняет свои главные свойства - обладает антиобрастающим эффектом. Такая краска создана на основе очень прочной полиуретановой краски МФП-УР-35100, что позволяет ей быть эффективной долгое время.

- Основное отличие нашего состава кроется в использовании инновационных веществ на основе фторированных полимеров, - рассказал главный технолог компании-разработчика Ильдар Кильдеев. - Эти полимеры образуют на поверхности слой с крайне низкой адгезией, за счет чего микроорганизмы не могут прикрепится к поверхности судна. А используемые в составе краски одностенные углеродные нанотрубки повышают шероховатость поверхности, придавая ей "эффект лотоса", что значительно повышает антиобрастающие свойства краски.

Сейчас краска-антифоулинг нового поколения проходит тестирование в "боевых условиях" - ею окрашены подводные участки корпуса яхты. После четырех месяцев испытаний будет зафиксирован эффект по антиобрастанию и инновация перейдет к стадии сертификации для выхода на рынок.

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