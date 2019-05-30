В Самарской области на форуме "Линия успеха" обсудили поддержку МСП

На этой неделе в Самаре состоялся региональный бизнес-форум "Линия успеха". Предприниматели, ведущие российские бизнес-тренеры и эксперты включились в работу тренингов, круглых столов, мастер-классов и презентаций на актуальные темы. В форуме принял участие и лично губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Организатором мероприятия стало региональное министерство экономического развития и инвестиций.

Каждый предприниматель должен наглядно видеть, на какие формы поддержки может рассчитывать именно его бизнес. Фото: Правительство Самарской области

На форуме глава региона провел встречу с представителями бизнес-сообщества. В формате открытого диалога Дмитрий Азаров обсудил с опытными и начинающими предпринимателями вопросы, касающиеся поддержки малого и среднего бизнеса.

- Мы всегда готовы и к добрым советам, и к конструктивной критике, и к предложениям. Ведь этот форум готовится именно для вас, для того, чтобы мы вместе понимали задачи, которые стоят перед регионом, чтобы мы чувствовали проблемы, которые сегодня являются наиболее актуальными. Ваши пожелания крайне важны для нас, для обратной связи, потому что на основе этой обратной связи я буду планировать дальнейшую деятельность не только министерства экономического развития, но и правительства в целом, - отметил Дмитрий Азаров.

Председатель СРО "Опора России" Ирина Титова задала вопрос о необходимости определения перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется от кадастровой стоимости. Она отметила, что во многих регионах РФ приняты нормативы по площадям таких помещений - например, от 200 метров.

- Отсутствие таких критериев приводит к тому, что налогом облагаются, например, помещения сельских магазинов, а для их владельцев даже небольшие суммы могут быть чувствительными, - пояснила она.

Дмитрий Азаров поддержал инициативу предпринимательского сообщества и поручил министру экономического развития Самарской области Дмитрию Богданову совместно с профильными ведомствами и общественными организациями разработать такие критерии. Они должны учитывать не только площадь помещения, но и вид бизнеса, а также территориальное расположение объекта МСП.

Предприниматель Сергей Рыжов, компания которого занимается промышленным туризмом в губернии - организует экскурсии на предприятия для гостей и школьников - предложил подписать соглашение между федеральным Агентством стратегических инициатив и правительством региона по развитию этого направления. Проект уже представлен АСИ и был рекомендован к тиражированию на других территориях.

- Самарский регион может стать флагманским для всей страны по развитию промышленного туризма, - считает Сергей Рыжов.

- Это не только перспективное направление туризма - это, прежде всего, профориентация для ребят, воспитание патриотизма. Проекту обязательно будет оказана поддержка, - поблагодарил предпринимателя за работу и предложение Дмитрий Азаров.

Были вопросы из зала и по поддержке производств, в том числе финансовой. Меры есть и давно работают, но не всегда информация доходит до адресата. Министр экономического развития и инвестиций Дмитрий Богданов заверил бизнес-сообщество, что в ближайшее время ведомство вместе с корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства разработает удобную и понятную форму информирования о мерах поддержки. Это позволит каждому предпринимателю наглядно видеть, на какие формы поддержки может рассчитывать именно его дело.

Подводя итог "Линии успеха", губернатор подчеркнул, что на форуме удалось выстроить неформальный, живой диалог о проблемах и актуальных вопросах развития МСП и поздравил участников с Днем российского предпринимательства.

- Сегодня предпринимательство становится уважаемым и востребованным направлением развития общества, - подчеркнул глава региона. - Поздравляю всех, кто отвечает за свой бизнес, за всех людей, которые работают в этом бизнесе, всех, кто готов брать на себя ответственность и достигать результата. Искреннее желаю вам успехов. Ваши успехи - это успехи Самарской области!