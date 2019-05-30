В Удмуртии подросток погиб при попытке украсть электропровода

В Удмуртии 16-летний подросток погиб, пытаясь украсть обесточенные провода в одной из заброшенных деревень Балезинского района. Об этом со ссылкой на региональное управления СК сообщает "Интерфакс".

По предварительной информации, трагедия произошла вечером 29 мая. Четверо молодых людей нашли в заброшенной деревне у речки Даниловки отключенную трансформаторную подстанцию и решили украсть провода.

Затем 16-летний подросток вместе со своим 22-летним приятелем залезли на подстанцию и отрезали ведущие к ней обесточенные провода.

После этого подросток влез на электроопору, где его ударило током от подведенных к разъединителю проводов. Оказалось, что они были под напряжением в 10 тысяч Вольт. Парень погиб на месте.

По факту происшествия проводится доследственная проверка.