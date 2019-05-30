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30.05.2019 13:20
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Жители Чебоксар облагораживают город к 550-летию

Текст: Петров Евгений
Калининский район Чебоксар продолжается готовиться к празднованию 550-летия города.
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар

"Чебоксары дважды признавались самым благоустроенным городом России, и эту марку нужно поддерживать. Прошу всех включиться в работу. Главное - совместное благоустройство города", - отметил глава администрации Алексей Ладыков.

Так, в территориальном общественном самоуправлении "Текстильщик" активисты совместно с жителями старательно обустраивают цветники. Один из них будет находиться возле дома №12 по улице Ивана Франко, который в 2018 году был благоустроен по программе инициативного бюджетирования.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
В Чебоксарах к юбилею города появятся зеркальные лебеди

По словам представителей ТОС, цветник во дворе будет как никогда ярким. В эти дни на нем высаживаются бархатцы, хосты, космея и другие необычные растения.

- Будем каждый день ухаживать за нашим творением, поливать и прятать от сильных дождей. К юбилею города цветы обязательно распустятся и подарят всем праздничное настроение, - говорят жители микрорайона.

Свой цветник активисты планируют выставить на районный конкурс "Цветами улыбается наш город", который продлится до 1 августа 2019 года.

Готовится к празднику и коллектив дома ребенка "Малютка". Сотрудники приводят в порядок детские игровые площадки, высаживают на клумбах цветы. А чтобы воспитанникам не было скучно во время прогулок, здесь обустраиваются яркие цветочные зоны, красочные лабиринты и дорожку для пешеходов.

Напомним, в рамках празднования 550-летия г. Чебоксары проходит смотр-конкурс на лучшее озеленение и благоустройство, призовой фонд которого составляет 1 миллион рублей.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чебоксары Чебоксары 550
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