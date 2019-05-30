Житель Башкирии задержан за убийство семилетней дочери

35-летний безработный житель Стерлитамака подозревается в убийстве своей семилетней дочери. Об его задержании сообщили в управлении СК РФ по Башкирии.

По версии следствия, отец рассердился на плач ребенка и несколько раз ударил девочку головой об ванну. Врачи скорой помощи, приехавшие по вызову, констатировали смерть ребенка.

- Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство малолетнего". Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному в виде заключения под стражу, - уточнили в управлении СКР по Башкирии.

По неофициальным данным, девочка имела врожденные проблемы со здоровьем, а неработающий отец увлекался компьютерными играми. О том, где в момент избиения ребенка находилась мать девочки, правоохранители не сообщают.