Что будет с бюджетом Кузбасса из-за падения мировых цен на уголь

В Кузбассе растут объемы добычи угля, в том числе подземным способом. Пока шахтеры догоняют по производительности угольщиков, работающих в разрезах, цены на черное золото снижаются. Как это сказывается на региональном бюджете, для которого налог на прибыль угольных предприятий имеет особое значение?

По данным администрации Кемеровской области, угля коксующихся марок в апреле 2019-го в регионе добыли 6,9 миллиона тонн - на 11,3 процента больше, чем годом ранее. При этом основная доля (4,6 миллиона тонн против прошлогодних 4,2) была поднята на-гора. Увеличилась также добыча угля энергетических марок подземным способом - на 25,7 процента по сравнению с апрелем прошлого года (4,4 миллиона тонн вместо 3,5).

Не снижают темпов добычи коксующегося угля и разрезы: 2,3 миллиона тонн против двух миллионов в апреле 2018 года. И лишь добыча угля энергетических марок открытым способом за тот же период "просела" на 20,5 процента: до 8,9 миллиона тонн против 11,2.

Что касается пополнения областной казны, то, согласно данным УФНС по Кемеровской области, в первом квартале этого года общая сумма налога на прибыль организаций, обеспечивающего добрую половину всех сборов в региональный бюджет, достигла 17,939 миллиарда рублей (плюс 23 процента к январю-марту прошлого года). И произошло это не без вклада угольщиков. Соответственно, поступление налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) с начала 2019-го выросло до 1,934 миллиарда рублей (на 21 процент) за счет увеличения объемов добычи и коэффициента-дефлятора к ставке.

Между тем в этом году мировые цены на уголь снижаются, особенно на Западе. По мнению аналитиков, виной тому - относительно теплая зима. Склады в странах ЕС заполнены энергетическим углем до отказа на фоне избыточных предложений от поставщиков: генерирующие предприятия промышленных стран все чаще обходятся без сжигания твердого топлива. Потому и спрос на него низкий.

В итоге, как сообщили в обладминистрации, за апрель из Кузбасса по железной дороге вывезли 19,1 миллиона тонн - на 100 тысяч меньше, чем в апреле 2018-го (при среднесуточной отгрузке, равной 8 992 полувагонам, - 96,8 процента от плана). И добыча энергетических марок в апреле упала до 13,3 миллиона тонн, или на 9,5 процента по сравнению с апрелем 2018-го. Чего ждать дальше?

- Мы постоянно держим связь с угольщиками, и они надеются на изменение конъюнктуры рынка в лучшую сторону, - сообщил корреспонденту "РГ" заместитель руководителя УФНС по Кемеровской области Сергей Вахрушев. - Сейчас многие угольные компании ведут переговоры с РЖД: чтобы избежать потерь, предлагают снизить тарифы на грузоперевозки.

По словам Вахрушева, пока снижение цен на уголь не сказывается на сборе налогов в Кузбассе. Заключенные контракты продолжают действовать, позволяя сохранять прежний уровень доходов.

- Скорее всего, резкое падение цен (практически в два раза) скажется на пополнении доходной части бюджетов в третьем-четвертом кварталах 2019 года, то есть и поступление налога на прибыль снизится вдвое - на фоне положительной динамики других налоговых поступлений. Но будем надеяться, что положение в отрасли удастся стабилизировать за счет объемов реализуемого угля. Правда, его еще нужно вывезти, - отметил зам-руководителя УФНС.

Кстати

Количество угледобывающих предприятий, зарегистрированных в Кузбассе, меняется, в том числе из-за наметившегося перехода в область субъектов бизнеса из других регионов. Так, по данным налоговой инспекции, из Алтайского края в Кемеровскую область перешли как угольные предприятия, так и посреднические организации, "завязанные" на реализацию черного золота.