Иркутянин сообщил о бомбе, чтобы посмотреть на работу спецслужб

В Иркутске суд приговорил 26-летнего горожанина к восьми месяцам ограничении свободы за ложное сообщение о бомбе в супермаркете.

Как сообщает пресс-служба ГУВД по Иркутской области, в декабре 2018 года местный житель позвонил в службу спасения и сообщил, что магазин в центре города заминирован.

Покупателей и продавцов эвакуировали, супермаркет обыскали, однако взрывного устройства не обнаружили.

Вскоре подозреваемый был задержан - как выяснилось, ранее он неоднократно был судим. На судебном заседании молодой человек заявил, что ввел в заблуждение правоохранительные органы, чтобы увидеть слаженную работу спецслужб - полиции, спасателей, "скорой" и саперов. Следствием установлено, что звонивший был пьян.

Мужчина признан виновным по статье УК РФ "Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве". Приговор вступил в законную силу.