В ближайшие пять лет омским аграриям с помощью господдержки предстоит вдвое увеличить поставки продукции за рубеж.

В регионе реализуют два крупных проекта - "Экспорт продукции АПК Омской области" и "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации".

Власти стимулируют аграриев рублем, компенсируя предпринимателям до пятидесяти процентов фактически понесенных затрат. В прошлом году этим механизмом воспользовалось шесть предприятий, а общая сумма государственной поддержки составила одиннадцать миллионов рублей.

- Еще один бонус - льготные тарифы на перевозку, в том чис-ле железнодорожным транс-портом, для компаний - экспортеров зерна. Эта мера доказала свою эффективность. За последние два года отгружено 222,5 тысячи тонн, в 2019-м планируем рост объемов, - сообщил первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Николай Дрофа. - Экспортеры также могут рассчитывать на льготные кредиты, продвижение продукции на международных выставках, ярмарках и конгрессах.

Главная цель проекта - увеличить к 2024 году объем экспорта продукции АПК региона до 359 миллионов долларов. Планы на 2019-й - 170 миллионов.

Речь главным образом идет именно о зерне. Между тем предприниматели уверены, что надо развивать господдержку экспортеров переработанной продукции. Это, в свою очередь, поможет создавать производственную базу, новые рабочие места, добавленную стоимость. Да и налоги будут оставаться в регионе.

"Сейчас же, в частности, по льготным тарифам по железной дороге можно перевозить только зерно, а муку и крупу - нет", - жалуются переработчики.

Между тем мука, крупа, крахмал, масличные культуры, животные и растительные жиры сегодня востребованы на мировом рынке. По словам Николая Дрофы, наиболее перспективны для экспорта страны Юго-Восточной Азии, а также Китай, Египет, Ливан. Более половины импортеров (67 процентов) Омской области - страны дальнего зарубежья, остальные - республики СНГ.

- Разумеется, предпринимателям-экспортерам нужна не только финансовая поддержка, - отмечает замначальника регионального Центра поддержки экспорта Анна Колоколова. - При выходе на зарубежный рынок у них возникает много вопросов. Где найти партнера? Как выстроить логистику? Какие нужны сертификаты? К тому же любая деятельность в сфере коммерции неизбежно сопряжена с риском. Важно понимать, как его минимизировать, и все просчитать.

Кроме антироссийских санк- ций мешают барьеры для импорта определенной продукции. Например, до ноября 2018 года в Китай был запрещен ввоз мяса птицы и молочных продуктов из России.

- На бесплатных семинарах Школы экспорта мы консультируем всех, кто непосредственно к нам обращается, - сообщила Анна Колоколова. - Помогаем предпринимателям в поиске зарубежных партнеров, продвижении товаров на электронных торговых площадках. Рассказываем о льготном участии в деловых миссиях и международных выставках. Оказываем содействие в патентовании и сертификации продукции. В прошлом году за услугами в Центр экспорта обратилось более трехсот предпринимателей. Объем экспорта вырос на 37 процентов. .

Между тем

Для новых крестьянских (фермерских) хозяйств и кооперативов в Омской области действует грантовая поддержка "Агростартап". Максимальный размер гранта - три миллиона рублей. При этом фермер должен не менее десяти процентов средств вложить самостоятельно, а также создать рабочие места. Аграриям предоставляют и субсидии, в том числе на текущую деятельность. В ближайшие пять лет объем поддержки предпринимателей составит 348,47 миллиона рублей, из которых 341,5 миллиона - средства федерального бюджета. Эти деньги помогут к 2024 году вовлечь в сферу малого и среднего бизнеса почти 700 человек, в том числе более ста - в 2019-м.