Новости

Сахалинцам предложили придумать имя для олененка 06:41
Общественная организация заметила резкий рост цен на плацкартные билеты 06:38
Экс-главу лесного департамента Приморья приговорили к 4 годам колонии 06:11
Ученые выяснили, сколько необходимо двигаться женщинам в возрасте 05:55
Южнокорейские СМИ сообщили подробности трагедии на Дунае 05:33
Король Нидерландов пригласил президента США посетить страну 05:30
В США врачи выходили ребенка размером с яблоко 05:12
В приморской реке Спасовке утонули двое детей 05:00
Мун Чжэ Ин поручил сделать все возможное для спасения туристов в Венгрии 04:52
Арестован замначальника Дальневосточного таможенного управления 04:34
Верховный лидер Ирана исключил возможность переговоров с США 04:16
Сильно похудевшего Ассанжа перевели в больничное крыло тюрьмы 03:28
До семи увеличилось число жертв инцидента с прогулочным катером на Дунае 02:50
В конгрессе заявили о возможности начала процедуры импичмента Трампа 02:18
Кононенко и Овчинин завершили работы в открытом космосе 01:35
Турция пообещала разместить F-35 вне зоны покрытия С-400 01:33
В Будапеште на Дунае перевернулся прогулочный катер: трое утонули 00:19
Порошенко обвинил США в недостаточной помощи на президентских выборах 29.05.2019
Савченко примет участие в досрочных выборах в Раду 29.05.2019
Онищенко назвал полезным "жить чуть-чуть впроголодь" 29.05.2019
В Москве назвали лучших предпринимателей 29.05.2019
СМИ: Американский бизнес приедет на ПМЭФ вопреки решению посла 29.05.2019
Избитый в Косове россиянин сообщил, что расследование ЧП начала ООН 29.05.2019
ВС РФ признал законным пожизненный срок для серийного убийцы 29.05.2019
Лидеры Турции и США обсудили ситуацию с поставками С-400 29.05.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Росреестр объяснил, как себя вести, если сосед поставил забор на вашем участке
Росреестр объяснил, как себя вести, если сосед поставил забор на вашем участке
Как получить 100 баллов на ЕГЭ
Как получить 100 баллов на ЕГЭ
В "РГ" пройдет церемония открытия студии "Россия - Китай: события и комментарии"
В "РГ" пройдет церемония открытия студии "Россия - Китай: события и комментарии"
30.05.2019 06:11
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Рублем и советом

Омским аграриям помогают организовать экспорт
Текст: Светлана Сибина
Российская газета - Экономика Сибири № 116(7874)
В ближайшие пять лет омским аграриям с помощью господдержки предстоит вдвое увеличить поставки продукции за рубеж.
Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
Почему в Алтайском крае теряют четверть экспортной выручки

В регионе реализуют два крупных проекта - "Экспорт продукции АПК Омской области" и "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации".

Власти стимулируют аграриев рублем, компенсируя предпринимателям до пятидесяти процентов фактически понесенных затрат. В прошлом году этим механизмом воспользовалось шесть предприятий, а общая сумма государственной поддержки составила одиннадцать миллионов рублей.

- Еще один бонус - льготные тарифы на перевозку, в том чис-ле железнодорожным транс-портом, для компаний - экспортеров зерна. Эта мера доказала свою эффективность. За последние два года отгружено 222,5 тысячи тонн, в 2019-м планируем рост объемов, - сообщил первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Николай Дрофа. - Экспортеры также могут рассчитывать на льготные кредиты, продвижение продукции на международных выставках, ярмарках и конгрессах.

Главная цель проекта - увеличить к 2024 году объем экспорта продукции АПК региона до 359 миллионов долларов. Планы на 2019-й - 170 миллионов.

Речь главным образом идет именно о зерне. Между тем предприниматели уверены, что надо развивать господдержку экспортеров переработанной продукции. Это, в свою очередь, поможет создавать производственную базу, новые рабочие места, добавленную стоимость. Да и налоги будут оставаться в регионе.

"Сейчас же, в частности, по льготным тарифам по железной дороге можно перевозить только зерно, а муку и крупу - нет", - жалуются переработчики.

Между тем мука, крупа, крахмал, масличные культуры, животные и растительные жиры сегодня востребованы на мировом рынке. По словам Николая Дрофы, наиболее перспективны для экспорта страны Юго-Восточной Азии, а также Китай, Египет, Ливан. Более половины импортеров (67 процентов) Омской области - страны дальнего зарубежья, остальные - республики СНГ.

- Разумеется, предпринимателям-экспортерам нужна не только финансовая поддержка, - отмечает замначальника регионального Центра поддержки экспорта Анна Колоколова. - При выходе на зарубежный рынок у них возникает много вопросов. Где найти партнера? Как выстроить логистику? Какие нужны сертификаты? К тому же любая деятельность в сфере коммерции неизбежно сопряжена с риском. Важно понимать, как его минимизировать, и все просчитать.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Названы регионы с экономическим прорывом во время санкций

Кроме антироссийских санк- ций мешают барьеры для импорта определенной продукции. Например, до ноября 2018 года в Китай был запрещен ввоз мяса птицы и молочных продуктов из России.

- На бесплатных семинарах Школы экспорта мы консультируем всех, кто непосредственно к нам обращается, - сообщила Анна Колоколова. - Помогаем предпринимателям в поиске зарубежных партнеров, продвижении товаров на электронных торговых площадках. Рассказываем о льготном участии в деловых миссиях и международных выставках. Оказываем содействие в патентовании и сертификации продукции. В прошлом году за услугами в Центр экспорта обратилось более трехсот предпринимателей. Объем экспорта вырос на 37 процентов. .

Между тем

Для новых крестьянских (фермерских) хозяйств и кооперативов в Омской области действует грантовая поддержка "Агростартап". Максимальный размер гранта - три миллиона рублей. При этом фермер должен не менее десяти процентов средств вложить самостоятельно, а также создать рабочие места. Аграриям предоставляют и субсидии, в том числе на текущую деятельность. В ближайшие пять лет объем поддержки предпринимателей составит 348,47 миллиона рублей, из которых 341,5 миллиона - средства федерального бюджета. Эти деньги помогут к 2024 году вовлечь в сферу малого и среднего бизнеса почти 700 человек, в том числе более ста - в 2019-м.

Экономика АПК Экономика ВЭД Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Господдержка экспорта
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

До семи увеличилось число жертв инцидента с прогулочным катером на Дунае
Турция пообещала разместить F-35 вне зоны покрытия С-400
Верховный лидер Ирана исключил возможность переговоров с США
Спецпрокурор США Роберт Мюллер объявил о своей отставке
За "пьяное" ДТП с жертвами лишат свободы на 15 лет