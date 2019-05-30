Какие специальности сегодня востребованы в омских университетах

В омских университетах сокращается число бюджетных мест. Одна из причин - отсутствие спроса на рынке труда на некоторые специальности. Другая - демографическая: в конце прошлого века наблюдалась крайне низкая рождаемость.

В частности, в университете путей сообщения (ОмГУПС) экономические специальности и менеджерское образование теперь можно получить только на платной основе. Не осталось бюджетных мест по специальности "строительство" на заочном отделении Сибирской автодорожной академии (СибАДИ). Аналогичная ситуация - и на факультете культуры Омского госуниверситета.

- К сожалению, сейчас фактически не осталось бюджетных мест, - сообщил начальник управления образовательных программ ОмГУ Александр Лаптев. - Однако это временное явление. Уже в 2020 году нам обещают их добавить. Всего мы рассчитываем на 168 дополнительных бюджетных мест, из них 84 - для будущих деятелей культуры и искусства.

Одно из самых популярных направлений - ИТ-технологии. Образование в этой сфере можно получить сразу в трех государственных вузах.

- Особенно высоким ожидается конкурс на "информационную безопасность". Специалисты этого профиля пользуются спросом не только в Омске, но и во всей России, - сообщил проректор по учебной работе ОмГТУ Олег Кропотин. - В тренде - ряд радиотехнических и машиностроительных специальностей. По-прежнему актуальны дизайн, туристическое и гостиничное дело.

Одна из самых рейтинговых специальностей в ОмГУПС - "высокоскоростной наземный транспорт". В этом году состоялся первый выпуск специалистов, а практику студенты проходят на Октябрьской железной дороге, где курсирует "Сапсан".

В Омском госуниверситете имени Достоевского максимальный проходной балл остается в сфере изучения иностранных языков. Набирают популярность математика и информатика.

По прогнозам экспертов, в аграрном университете самым большим будет конкурс на ветеринарию, в медицинском - на стоматологию, в СибАДИ - на строительство уникальных зданий и сооружений.

О востребованности специалистов красноречиво говорят цены. Например, в ОмГТУ семестр коммерческого обучения по направлениям "Информационная безопасность", "Радиотехника", "Конструирование изделий легкой промышленности", "Нефтегазовое дело" стоит 61 100 рублей. "Наноинженерия", "Ракетные комплексы и космонавтика", "Холодильная и криогенная техника", а также "Дизайн" обойдутся уже в 88 800 рублей. От 45 до 60 тысяч рублей (за учебный год) придется заплатить за обучение в медицинской академии. Обучение по специальности "Туризм", "Режиссура представлений и праздников" на очном отделении Сибирского госуниверситета физкультуры и спорта будет стоить 113 107 рублей в год.

Лидером по количеству бюджетных мест в Омске является технический университет (1 600), следом идут аграрный (1 500), педагогический (1 100), университет путей сообщения (1 000), автодорожная академия (888), классический университет (826), медицинская академия (390).

Между тем власти ориентируют вузы на подготовку кадров, востребованных в регионе и гарантированно трудоустраиваемых. Например, депутаты горсовета обратили внимание на то, что университеты продолжают выпускать менеджеров, юристов, хотя рынок перенасыщен такими специалистами. Не могут найти работу регионоведы и таможенники. И безработным дипломникам ничего не остается, как покидать Омскую область.

Еще одна проблема - уезжают самые успешные выпускники школ, которые, благодаря системе ЕГЭ могут выбрать для образования любой престижный вуз страны. Впрочем, омские университеты тоже пользуются спросом у приезжей молодежи. Например, по данным минобразования региона, сегодня каждый седьмой омский студент является гражданином Республики Казахстан.

Справка РГ

В этом году последний звонок прозвенел для пяти тысяч одиннадцатиклассников и десяти тысяч девятиклассников, обучавшихся в 152 школах, лицеях и гимназиях Омска. Всего в Омской области аттестаты о среднем образовании получат 8 875 человек - это на 4,5 процента больше, чем два года назад. Приемные комиссии в омских вузах начнут работу 20 июня.