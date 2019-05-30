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30.05.2019 03:01
Проект: В регионах

Чистый воздух из трубы

Новейшее оборудование "Искитимцемента" снизит выбросы пыли в 160 раз
Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Российская газета - Экономика Сибири № 116(7874)
На "Искитимцементе" - одном из крупнейших заводов Новосибирской области - введено в строй самое современное очистное оборудование, которое снижает выброс пыли при охлаждении клинкера в 160 раз. Столь масштабная модернизация потребовала от предприятия больших инвестиционных вложений - около 150 миллионов рублей, при этом провести работы удалось, ни на минуту не прекращая производство.
Запуск нового фильтра представители власти назвали историческим событием. Фото: "Искитимцемент" Запуск нового фильтра представители власти назвали историческим событием. Фото: "Искитимцемент"
Запуск нового фильтра представители власти назвали историческим событием. Фото: "Искитимцемент"

Фильтр от ведущего мирового производителя (австрийской фирмы Scheuch) занял часть помещения, которое некогда служило угольным отделением. Теперь из бывшей дымовой трубы выходит лишь чистый воздух. По словам генерального директора АО "Искитимцемент" Владимира Скакуна, остаточная запыленность воздуха после прохождения через новый фильтр не превышает десяти миллиграммов на кубический метр. Это действительно в 160 раз меньше, чем выхлоп от оборудования, стоявшего за колосниковым холодильником печи № 6 ранее.

- Проведенные измерения показывают эффективность комплекса очистки на уровне 99,99 процента, - пояснил Владимир Скакун. - Задействованы самые передовые технологии. Например, для защиты фильтровальных тканей от горячего аспирационного воздуха смонтирована автоматизированная система разбавления. Как только технологический воздух нагревается до 200 градусов, она включается и снижает температуру до 170.

Как сообщил гендиректор "Искитимцемента", планом мероприятий по снижению выбросов в атмосферу предусмотрен монтаж такой же установки за печью № 9, а затем за еще двумя действующими печами. Причем фильтры будут заменены вместе с колосниковыми холодильниками. Это последовательная работа, рассчитанная на несколько лет.

Реализация инвестиционной программы модернизации систем очистки на "Искитимцементе" началась в 2017 году, когда была разработана техническая документация и проведены инженерно-геологические изыскания. В прошлом году приступили к строительству и монтажу оборудования. Часть работ проводили зимой, но, несмотря на суровые сибирские морозы, все было выполнено строго по графику.

- Это один из самых масштабных собственных инвестиционных проектов предприятия, связанных с улучшением экологической ситуации. Работа установки выведена на проектные показатели, что подтверждено результатами замеров аккредитованной экологической лаборатории. Новый рукавный фильтр отвечает лучшим мировым стандартам, превышающим, кстати, сегодняшние отечественные нормативы, - отметил председатель комитета технического развития АО "Искитимцемент", первый вице-президент холдинга "Сибирский цемент" Геннадий Рассказов.

Он подчеркнул, что мощности искитимского завода загружены едва ли наполовину, но руководство думает о будущем предприятия и снижении воздействия на окружающую среду. Ведь кризисные явления рано или поздно проходят, и когда завод заработает на все сто, возможности останавливать часть оборудования на шесть-восемь месяцев уже не представится.

На торжественной церемонии запуска нового фильтра замминистра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Юрий Марченко назвал это событие историческим. По его словам, успехи и достижения любого производства, как правило, отражаются на экологии, но "Искитимцемент" постоянно модернизировал очистное оборудование и менял устаревшие технологии, тем самым становясь примером для других предприятий.

Это подтвердил и глава Искитима Сергей Завражин:

- Модернизация в первую очередь важна для жителей, ведь столь мощное сокращение выбросов благоприятно повлияет на экологическую обстановку. Искитим - промышленный город, здесь много предприятий, выпускающих строительную продукцию, и, надеюсь, другие заводы поддержат инициативу цементников, задумаются не только над увеличением производственных показателей, но и над сохранением природы родного края и здоровья людей.

К слову, это не единственный масштабный инвестиционный проект, который сегодня реализует один из главных производителей отечественного цемента. Так, в цехе "Помол" полным ходом идет строительство сепараторной установки на цементной мельнице № 6. Стоимость работ оценивается примерно в 250 миллионов руб-лей. Сам сепаратор и услуги инжиниринга - от известной немецкой компании Christian Pfeiffer, сопутствующее оборудование - как ведущих европейских брендов, так и российского производства.

Как сообщил генеральный директор АО "Искитимцемент" Владимир Скакун, работы по окончанию монтажа и подготовке сепараторной установки к запуску будут завершены в третьем квартале этого года. Сепарация цемента позволит улучшить технические и прочностные характеристики одного из основных строительных материалов. Как отметил гендиректор, реализация проекта в первую очередь нацелена на то, чтобы удовлетворить самые смелые ожидания потребителей и еще выше поднять планку качества продукции под брендом "Искитимцемент".

Прямая речь

Андреас Ренетцедер, уполномоченный представитель фирмы Scheuch:

- Мы живем в постиндустриальную эру - в эпоху четвертой технологической революции. Но объемы производства в мире огромны и постоянно растут. Поэтому экологические вопросы становятся все более важными для общества. Компания "Искитимцемент", став нашим партнером, применила эффективнейшее оборудование на очень важном участке производства. Теперь эмиссия пыли здесь практически равна нулю. Это решение - важный шаг к улучшению экологической ситуации в регионе.

Между тем

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе состоявшейся 25 мая рабочей поездки в Искитим посетил цементный завод. Он побывал в цехе "Обжиг", где накануне ввели в эксплуатацию современный рукавный фильтр австрийской фирмы Scheuch, и в цехе "Помол" - на площадке по возведению сепараторной установки с рукавным фильтром Scheuch для цементной мельницы № 6. По словам Андрея Травникова, экологическая нагрузка на Искитим снижается. Глава региона отметил, что за последний год дважды принимал участие в запуске объектов, от эксплуатации которых во многом зависит состояние окружающей среды и благополучие горожан: в июне 2018-го на "Искитимцементе" была введена в строй новая насосная станция, а в мае 2019-го - современные фильтровальные установки.

Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область
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