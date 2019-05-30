В арбитражном суде Алтайского края рассматривают дело о банкротстве одного из крупнейших золотодобывающих предприятий региона. С декабря прошлого года "Золото Курьи" не ведет добычу драгоценных металлов, накопив многомиллионные долги. Закрытие предприятия грозит серьезными социальными и экологическими проблемами Курьинскому району. Чтобы не допустить его банкротства, в регионе ищут нового инвестора.

- Ситуация на "Золоте Курьи" достаточно сложная, - подтвердил министр промышленности и энергетики Алтайского края Александр Климин. - Новофирсовское золоторудное месторождение разрабатывается с 2010 года, и за это время было добыто около 3,5 тонны золота. Оставшиеся запасы составляют более 2,2 тонны. Однако нынешний собственник предприятия посчитал рентабельность дальнейшей разработки Новофирсовского месторождения недостаточно высокой и остановил производство.

В конце прошлого года кредиторы стали массово обращаться в арбитражный суд, чтобы взыскать долги с алтайского золотодобытчика. В феврале 2019-го некоторые из них потребовали признать предприятие банкротом. За время простоя "Золото Курьи" накопило многомиллионную задолженность и по заработной плате, и по налогам. По словам главы Курьинского района Алексея Купина, только муниципальному бюджету предприятие задолжало около десяти миллионов рублей за аренду земли, подоходный налог и налог на добычу полезных ископаемых. А работникам не выплатило около двадцати миллионов рублей.

- Это крупнейший налогоплательщик и работодатель в районе, - пояснил корреспонденту "РГ" Алексей Купин. - На "Золото Курьи" сегодня приходится 24 процента всех доходов муниципального бюджета. Когда на предприятии активно шла добыча, отчисления составляли 30-35 миллионов рублей в год, сейчас же - примерно восемнадцать миллионов. Раньше работало около трехсот человек, из них более 180 - жители Курьинского района. Сегодня многие уволились, но не все смогли найти другую работу.

Сейчас, по данным руководства предприятия, здесь числится 183 сотрудника. Массовых сокращений не было, люди уходят сами из-за систематической невыплаты зарплаты. А долги пытаются вернуть, обращаясь в прокуратуру и суд.

- По состоянию на 27 мая этого года сведений о высвобождении работников на золотодобывающем предприятии в центр занятости населения Курьинского района не поступало, - сообщил начальник отдела содействия трудоустройству управления Алтайского края по труду и занятости населения Светлана Фурсова. - Но если такая ситуация возникнет, то мы готовы работать с каждым индивидуально, предлагая наиболее подходящие варианты занятости, профессионального обучения либо оформления досрочной пенсии.

В случае полного закрытия производства к социальным проблемам могут добавиться экологические. Ведь предприятие должно провести рекультивацию карьера, где велась разработка руды. Проект предусматривает выравнивание склонов и посев многолетних трав.

- Если не провести рекультивацию земель, то при преобладающих у нас юго-западных ветрах всю пыль будет нести на село Новофирсово, которое находится всего в трех километрах от рудника, - отметил Алексей Купин. - А при северном ветре - на поселок Краснознаменский, расположенный в пяти километрах. Сегодня у нас более сорока гектаров земли занято рудными отвалами.

В регионе надеются, что до полного закрытия дело не дойдет. По словам Александра Климина, сегодня уже есть потенциальный инвестор, готовый возобновить работу предприятия. "Новый собственник должен сохранить производство и трудовой коллектив", - подчеркнул министр.

Эту информацию подтвердил руководитель "Золота Курьи" Александр Щелокаев. Он сообщил корреспонденту "РГ", что на днях был подписан предварительный договор купли-продажи предприятия. Правда, акции "Золота Курьи" находятся в залоге в банке, и, чтобы провести сделку, их нужно высвободить.

- Проблемы погашения кредиторской задолженности, в первую очередь по налогам и заработной плате, будет решать уже новый собственник, - утверждает Александр Щелокаев. - Сейчас он оформляет заем на эти цели и обещает уже в начале июня нынешнего года начать выплаты работникам. С крупными кредиторами планирует пойти на мировое соглашение, чтобы остановить судебные разбирательства о банкротстве. Главная цель - возобновить добычу руды и производство золота.

Потенциальный инвестор пока не называет даже примерный объем инвестиций, которые намерен потратить на возобновление работы предприятия. Если сделка состоится, это будет уже четвертый собственник "Золота Курьи".

Добыча на Новофирсовском месторождении началась в 2010 году. Здесь была построена обогатительная фабрика. Пик производства пришелся на 2013 год. В 2014-м, после падения цен на рынке, добыча была приостановлена. Компания дважды меняла собственника и то возобновляла, то вновь приостанавливала производство, пока не оказалась на грани банкротства. .

Компетентно

Анатолий Зайцев, заместитель начальника департамента по недропользованию по СФО:

- Сложная финансовая ситуация на золотодобывающем предприятии в Курьинском районе Алтайского края связана не столько с малыми запасами золота и ценами на рынке, сколько с экономикой производства и применяемыми технологиями добычи. Запасы золота на Новофирсовском руднике еще есть. И цены на этот драгоценный металл в последние годы на мировом рынке достаточно стабильны. "Золото Курьи" пыталось расширить золотодобычу за счет освоения новых близлежащих месторождений. Предприятие проводило геологоразведочные работы на Вострухинской и Краснознаменской площадях, но так и не завершило их. Возможно, новому инвестору удастся возобновить и расширить добычу золота в Курьинском районе.