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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Дали волю стихии

В Алтайском крае в пять раз выросло число ландшафтных пожаров
Текст: Татьяна Кузнецова
Российская газета - Экономика Сибири № 116(7874)
В Алтайском крае за полтора месяца пожароопасного сезона огнем повреждено почти столько же лесов, сколько за два прошлых года. Виной тому, по мнению специалистов, - недостаточная экологическая ответственность жителей региона.
Лесные пожары подошли к населенным пунктам Иркутской области

В этом году пожароопасный сезон в крае начался на неделю раньше обычного - 5 апреля, а сухая и теплая погода способствовала распространению огня.

- К середине месяца резко выросло число ландшафтных пожаров, - отметил министр природных ресурсов и экологии Алтайского края Владимир Попрядухин. - Основная причина - бесконтрольные выжигания сухой травы, пожнивных остатков, хотя в стране действует запрет на проведение огневых очисток. Природные пожары наносят ощутимый урон окружающей среде и экономике края, могут стать причиной гибели людей.

По данным на 27 мая, с начала пожароопасного сезона в регионе произошел 121 лесной пожар на площади 328,6 гектара - это в девять раз больше, чем годом ранее. А площадь лес-ных массивов, поврежденных огнем, практически такая же, как в 2017-2018 годах вместе взятых.

- Мы наблюдаем значительное увеличение ландшафтных пожаров, спутниковая система зафиксировала их более 3,2 тысячи, - пояснил корреспонденту "РГ" замминистра природных ресурсов, начальник регионального управления лесами Владимир Черных. - Это в пять раз больше, чем в прошлом году, когда было зарегистрировано 590 таких возгораний.

425 ландшафтных пожаров реально угрожали лесному фонду, и лесопожарным службам края пришлось оперативно подключаться к их ликвидации. Однако в 27 случаях остановить огонь на подступах не удалось - он шел широким фронтом при сильном ветре. В результате пожары перекинулись на земли лесного фонда и уничтожили 144 гектара зеленых насаждений, то есть почти половину из всех поврежденных огнем лесов.

Фото: Светлана Павлова/ТАСС
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- По всем таким случаям мы подали заявления в полицию. Правда, настоящих виновников ландшафтных пожаров - тех, кто конкретно поджег сухую траву - установить трудно. По-этому иски о возмещении ущерба предъявляем владельцам земель, не обеспечившим пожарную безопасность и допустившим переход огня на земли лесного фонда. У нас уже наработана положительная судебная практика. Суммы там внушительные, и нам удается их взыскивать, - подчеркнул Владимир Черных.

Ландшафтные пожары - полностью вина человека. И, по мнению специалистов лесного хозяйства, проблему надо решать, повышая экологическую образованность и ответственность населения. Ведь фактически люди поджигают сами себя, нередки случаи, когда ландшафт-ные пожары уничтожают дома и целые поселки. Напомним, в селе Новообинцево Шелаболихинского района Алтайского края именно из-за пала травы в середине апреля сгорело сразу шесть домов. Только по счастливой случайности никто не пострадал.

- Сегодня арендаторы лесных участков, лесопользователи, краевые лесные предприятия выполняют несвойственные им функции - тушат пожары на землях, которые не относятся к лесному фонду, чтобы не допустить перехода огня не только на лесные массивы, но и в жилые поселки, на объекты экономики. Ведь мы не можем смотреть, как огонь подходит к деревне, и не отправить наши лесопожарные расчеты. С начала нынешнего сезона лесники уже потратили более 1,5 миллиона рублей на тушение пожаров вне лесного фонда, и эти затраты им никто не компенсирует, - поясняет Владимир Черных.

С 20 мая в Алтайском крае сняли особый противопожарный режим и ограничения на пребывание в лесах. Но впереди еще несколько жарких месяцев, поэтому лесопожарные службы региона находятся в постоянной боевой готовности.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край
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