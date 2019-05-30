В Новосибирском зоопарке родилась двойня камышовых котят

В Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило в семействе камышовых котов на свет появилась двойня. Как и полагается, в первые недели жизни малыши не покидали укрытия, а сейчас стали выходить на улицу.

По признанию сотрудников зоопарка, новорожденные их удивили. Котята имеют разный окрас.

- Один похож на маму, у него такая же серо-песочная шерсть. Второй редкого - черного - окраса, как папа, - рассказали специалисты.

Черный самец по имени Шензен (Нуар) прибыл в Новосибирский зоопарк из Франции четыре года назад. Он стал первым черным хаусом в новосибирской коллекции.

- Известно, что камышовые коты бывают такого окраса. Но все-таки черные особи встречаются редко, - отметили в пресс-службе зоопарка.

Сейчас у посетителей появилась возможность любоваться замечательными малышами, так как время их прогулок с каждым днем увеличивается.