В Сибири создали "умные ценники", анализирующие поведение покупателей

Студенты Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) разработали дешевые и простые в обращении "умные ценники", способные анализировать поведение потребителей в магазинах.

Как рассказали в пресс-службе вуза, при помощи встроенной системы геопозиционирования и без какого-либо участия дополнительного персонала такие ценники могут самостоятельно изменять цену на тот или иной товар, в зависимости от спроса на него, остатков на складе и других параметров ценообразования. Такие ценники способны заменить собой целые маркетинговые отделы небольших торговых сетей благодаря глубинной аналитике потребительской ситуации на конкретной площадке.

Первые "умные ценники" уже работают в одном из новосибирских магазинов, принадлежащих франчайзинговому проекту крупного мирового ритейлера. Одной из важнейших особенностей новой системы разработчики считают определение траффика покупателей и анализ их поведения в магазине с учетом пола, возраста и перемещений по торговому залу. Для этого используется встроенный модуль wi-fi, который считывает расстояние до аналогичного модуля на смартфоне покупателя. Для того чтобы реализовать эту возможность, достаточно включить устройство в программу лояльности.

- Полученная программой информация обрабатывается с данными из системы по автоматизации деятельности на предприятии, например, с программой "1С". Вся информация синхронизируется, после чего наша программа производит ценообразование и выводит стоимость на ценники, - поясняет один из авторов проекта, студент четвертого курса факультета мехатроники и автоматизации НГТУ Георгий Зорин.

Также ценники помогут решить проблему несоответствия цен, указанных на полке с товаром, и конечной его стоимости, которая пробивается на кассе. Не секрет, что довольно часто они не соответствуют друг другу, и работники магазина вынуждены тратить время на выяснение "настоящей цены", а в это время на кассе образуется очередь. Благодаря "умным ценникам" эти вопросы решаются быстро. Кроме того, ценники могут выдавать полезные рекомендации.

- Всем известно, что отделы с молоком и хлебом обычно ставят в самый дальний угол, потому что на эти категории товаров всегда есть высокий спрос. Товары для удовольствия, например шоколад, обычно ставятся по пути. Но иногда этим правилам нужна корректировка. Наша система позволяет выводить реальные данные, как определенные целевые группы перемещаются по залу, чтобы наиболее выгодно расставить продукты, - говорит Георгий Зорин.

Сами ценники, разработанные студентами, выполнены из электронной бумаги, полочного каркаса и управляющего модуля, которые подключается к центральному компьютеру по беспроводной сети. При этом новосибирская разработка примерно на 30 процентов дешевле зарубежных аналогов и не требует дорогостоящего оборудования и услуг специалистов, которые бы производили их монтаж.