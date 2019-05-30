О масштабной операции по разоблачению, как их раньше называли, "оборотней в погонах" вчера практически одновременно отчитались МВД и Следственный комитет России. По информации полицейских, деятельность преступного сообщества из числа должностных лиц МВД по Кабардино-Балкарской Республике пресекли сотрудники Главного управления собственной безопасности МВД России.

Установлено, что руководство преступным сообществом осуществлял замначальника Управления ГИБДД МВД по республике, а в его состав входили руководители республиканской Госавтоинспекции и территориальных подразделений районного уровня. "Была создана законспирированная схема систематического получения криминальных доходов в качестве взяток за беспрепятственный проезд транспортных средств, перевозящих этиловый спирт и спиртосодержащую продукцию, по федеральной трассе Р-217 "Кавказ" и другим территориям республики. В последующем незаконно полученные денежные средства распределялись руководителем преступного сообщества между его участниками", - рассказали в пресс-центре МВД.

В Следственном комитете уточнили, что незаконное вознаграждение за оказание противоправных услуг, только по предварительным данным, составило не менее 42 млн рублей. Преступление датируется периодом 2017 - 2018 годы.

В настоящее время к уголовной ответственности привлекаются 13 должностных лиц МВД по КБР. Местонахождение еще одного фигуранта пока устанавливается.

В зависимости от роли каждого фигуранта они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных статьями "организация и участие в преступном сообществе с использованием своего служебного положения" и "получение взятки организованной группой в особо крупном размере".