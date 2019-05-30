На Ставрополье грузовик врезался в автомобиль ДПС

В Ставропольском крае двое полицейских пострадали в результате столкновения грузовика и автомобиля ДПС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой пресс-службу УГИБДД по краю.

Как уточнили в ведомстве, в момент столкновения сотрудники ДПС находились в служебной машине, которая стояла с включенными проблесковыми маячками, и оформляли другую аварию. В этот момент в них врезался грузовик, за рулем которого находился 50-летний житель Ростовской области. В результате столкновения оба полицейских получили травмы различной степени тяжести. Они госпитализированы.

По данным правоохранителей, признаков опьянения у водителя зафиксировано не было, злостным нарушителем ПДД он также не является. Отмечается, что до аварии он пять часов беспрерывно находился за рулем. По факту ДТП проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства аварии и степень вины участников.