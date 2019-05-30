На Ставрополье тепловой аэростат поднялся на рекордные 10,3 километра

В городе Иноземцево Ставропольского края сегодня утром аэростат "Россия" поднялся на высоту 10,3 километра, установив рекорд страны.

Как сообщается в Instagram-аккаунте организаторов полета проекта "Поднять Россию", для фиксации рекорда на аэростате было установлено специальное оборудование.

"Рекордная высота была достигнута, аэростат поднялся на высоту 10 300 метров, а более точная высота будет известна после регистрации в FAI (Международная авиационная федерация)", - говорится в сообщении.

Аэростат пилотировал член команды "Поднять Россию" и президент Федерации воздухоплавания Ставропольского края Виталий Ненашев.

Кроме того, впервые в России был совершен прыжок с парашютом с аэростата с высоты 9 тысяч метров, который совершил абсолютный чемпион мира по парашютному спорту, восьмикратный чемпион по высотным прыжкам мэр города Рыбинска Денис Добряков.

Кстати



В мае прошлого года Аэростат "Россия" совершил рекордный перелет из поселка Ильич Темрюкского района Кубани через Керченский пролив и приземлился в Крыму. Таким образом, воздушный шар символически соединил два российских берега.