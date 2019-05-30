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30.05.2019 14:18
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Ставрополье тепловой аэростат поднялся на рекордные 10,3 километра

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

В городе Иноземцево Ставропольского края сегодня утром аэростат "Россия" поднялся на высоту 10,3 километра, установив рекорд страны.
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Как сообщается в Instagram-аккаунте организаторов полета проекта "Поднять Россию", для фиксации рекорда на аэростате было установлено специальное оборудование.

"Рекордная высота была достигнута, аэростат поднялся на высоту 10 300 метров, а более точная высота будет известна после регистрации в FAI (Международная авиационная федерация)", - говорится в сообщении.

Аэростат пилотировал член команды "Поднять Россию" и президент Федерации воздухоплавания Ставропольского края Виталий Ненашев.

Кроме того, впервые в России был совершен прыжок с парашютом с аэростата с высоты 9 тысяч метров, который совершил абсолютный чемпион мира по парашютному спорту, восьмикратный чемпион по высотным прыжкам мэр города Рыбинска Денис Добряков.

Кстати

В мае прошлого года Аэростат "Россия" совершил рекордный перелет из поселка Ильич Темрюкского района Кубани через Керченский пролив и приземлился в Крыму. Таким образом, воздушный шар символически соединил два российских берега.

Общество Ежедневник Стиль жизни Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край
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