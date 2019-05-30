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30.05.2019 16:15
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

11-летний сын Рамзана Кадырова снялся в турецком сериале

Текст: Роман Кияшко (Чеченская Республика)
Фото: Михаил Метцель/ТАСС Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Один из сыновей главы Чечни Рамзана Кадырова - 11-летний Адам - снялся в турецком сериале "Воскресший Эртугрул". Об этом сообщил на своей странице в Instagram глава Шалинского муниципального района, дядя мальчика, Турпал-Али Ибрагимов.

Фото: Предоставлено компанией "Среда"
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Речь идет об одном из эпизодов сериала, где третий сын Кадырова снялся в эпизодической роли. Фрагмент с его участием также появился в сети.

"Воскресший Эртугрул" - приключенческий киносериал об истории тюрков-огузах. События в фильме разворачиваются в XIII веке, а главным действующим лицом стал Эртугрул-бей, отец Османа I, который стал основателем Османской империи. В Турции сериал показывают с 2014 года.

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