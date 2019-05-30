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30.05.2019 11:03
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Дагестане ребенка укусила гадюка

Текст: Алена Ларина (Махачкала)

В дагестанском селе Ленинаул четырехлетнего ребенка укусила гадюка. Мальчика успели спасти, вовремя введя ему противоядие. Об этом "РГ" сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Фото: depositphotos.com
Ученые юга России рассказали, как распознать ядовитую змею

После укуса ядовитой змеи малыш находился в очень тяжелом состоянии. Его спасла быстро оказанная врачебная помощь. Ребенка доставили в центральную городскую больницу Хасавюрта, где медики введи пострадавшему сыворотку, нейтрализующую змеиный яд.

После этого мальчика с помощью санитарной авиации перевезли на лечение в детскую республиканскую клиническую больницу. Угроза его жизни и здоровью миновала.

Как рассказали в минздраве, с начала года это уже второй случай нападения змеи на человека в республике. Первый произошел в Сулейман-Стальском районе, где на взрослого мужчина набросилась гюрза. Его удалось спасти также благодаря своевременно введенному в больнице антидоту.

Сразу после змеиного укуса медики рекомендуют в течение первых десяти минут удалить хотя бы некоторую часть яда из ранки - с помощью рта или другим способом. Нельзя прижигать или разрезать это место. Антидот спасителен в течение 30-60 минут после укуса змеи.

Общество Здоровье Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан
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