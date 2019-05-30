В Дагестане ребенка укусила гадюка

В дагестанском селе Ленинаул четырехлетнего ребенка укусила гадюка. Мальчика успели спасти, вовремя введя ему противоядие. Об этом "РГ" сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

После укуса ядовитой змеи малыш находился в очень тяжелом состоянии. Его спасла быстро оказанная врачебная помощь. Ребенка доставили в центральную городскую больницу Хасавюрта, где медики введи пострадавшему сыворотку, нейтрализующую змеиный яд.

После этого мальчика с помощью санитарной авиации перевезли на лечение в детскую республиканскую клиническую больницу. Угроза его жизни и здоровью миновала.

Как рассказали в минздраве, с начала года это уже второй случай нападения змеи на человека в республике. Первый произошел в Сулейман-Стальском районе, где на взрослого мужчина набросилась гюрза. Его удалось спасти также благодаря своевременно введенному в больнице антидоту.

Сразу после змеиного укуса медики рекомендуют в течение первых десяти минут удалить хотя бы некоторую часть яда из ранки - с помощью рта или другим способом. Нельзя прижигать или разрезать это место. Антидот спасителен в течение 30-60 минут после укуса змеи.