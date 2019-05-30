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30.05.2019 12:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В КБР 12 офицеров МВД задержаны по делу о взятках в 42 млн рублей

Текст: Михаил Сухарев (Кабардино-Балкария)

Ряд высокопоставленных действующих и бывших сотрудников Госавтоинспекции Кабардино-Балкарии, а также сотрудников отделов полиции по трем районам республики были задержаны в рамках уголовного дела о получении взяток в особо крупном размере и создании преступного сообщества.

В Калуге попал под следствие замначальника управления Росгвардии

Как сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, следователи вместе с сотрудниками Главного управления собственной безопасности МВД России задержали 12 человек. Эта информация размещена на официальном сайте ведомства.

"В настоящее время по уголовному делу в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ задержаны 12 человек из числа руководящего состава, действующих и бывших сотрудников УГИБДД МВД по КБР и отделов полиции по Зольскому, Майскому районам и Межмуниципального отдела МВД России "Прохладненский". Местонахождение еще одного фигуранта устанавливается", - рассказала Светлана Петренко.

Следствие считает, что все задержанные были участниками преступного сообщества, которое за деньги обеспечивало незаконную перевозку по территории КБР алкогольной продукции. По предварительным данным, общая сумма взяток превысила 42 миллиона рублей. Руководителем группы следователи называют замначальника УГИБДД по Кабардино-Балкарии.

Сотрудники Следственного комитета уже провели более 30 обысков на рабочих местах и в квартирах фигурантов уголовного дела. Еще несколько человек проверяют на причастность к преступному сообществу.

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