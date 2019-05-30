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30.05.2019 15:12
Рубрика: Культура
Проект: Наука

Необычный камень под Вологдой оказался "находкой века"

Текст: Николай Грищенко

В Вологодской области местные жители нашли на обочине дороги каменный идол с высеченным человеческим лицом и крестом. Артефакт изучают в историко-художественном музее города Харовск.

Фото: Институт археологии РАН
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Каменную стелу высотой 117 сантиметров и весом более 300 килограммов, случайно обнаружила жительница деревни Бараниха Анна Сирикова. Она ехала на велосипеде на свой огород и обратила внимание на необычный камень. О своей находке женщина рассказала соседям, а те сообщили в музей.

"После того, как будут проведены все необходимые изыскания, можно будет давать какие-либо комментарии. Затем памятник разместится в музее и будет доступен для осмотра", - говорится в официальном сообщении.

Ученые предполагают, что каменный идол попал на обочину дороги вместе с песком, который добывают в соседнем с деревней Барабиха карьере.

Культура Арт Музеи и памятники Общество История Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область
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