Необычный камень под Вологдой оказался "находкой века"

В Харовском районе в придорожной канаве нашли древнего каменного идолаhttps://t.co/80nKveKC2J pic.twitter.com/HvHeQdSUR1 — Newsvo.ru (@newsvo_ru) May 29, 2019

В Вологодской области местные жители нашли на обочине дороги каменный идол с высеченным человеческим лицом и крестом. Артефакт изучают в историко-художественном музее города Харовск.

Каменную стелу высотой 117 сантиметров и весом более 300 килограммов, случайно обнаружила жительница деревни Бараниха Анна Сирикова. Она ехала на велосипеде на свой огород и обратила внимание на необычный камень. О своей находке женщина рассказала соседям, а те сообщили в музей.

"После того, как будут проведены все необходимые изыскания, можно будет давать какие-либо комментарии. Затем памятник разместится в музее и будет доступен для осмотра", - говорится в официальном сообщении.

Ученые предполагают, что каменный идол попал на обочину дороги вместе с песком, который добывают в соседнем с деревней Барабиха карьере.