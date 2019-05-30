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30.05.2019 14:50
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На ПМЭФ состоится запуск Волонтерской программы Евро-2020 в Санкт-Петербурге

Старт Волонтерской программы Евро-2020 по футболу будет дан 6 июня на Петербургском международном экономическом форуме.

Фото: Пресс-служба "Росконгресс" Фото: Пресс-служба "Росконгресс"
Фото: Пресс-служба "Росконгресс"

В торжественном мероприятии, которое пройдет на стенде Евро-2020, примут участие заместитель председателя правительства, председатель Наблюдательного совета Оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Ольга Голодец, генеральный директор Оргкомитета Алексей Сорокин, а также ректор Санкт-Петербургского государственного экономического университета Игорь Максимцев. Именно СПбГЭУ был выбран в качестве ВУЗа-партнера для реализации программы - на его базе будет создан волонтерский центр турнира, отвечающий за отбор и обучение кандидатов. Соответствующее соглашение будет подписано в рамках торжественного мероприятия на стенде Евро-2020. Кроме того, в рамках мероприятия будет представлен посол Волонтерской программы Евро-2020 в Санкт-Петербурге.

Фото: Валерий Шарифулин/фотохост-агентство ТАСС
Энергетика станет одной из ключевых тем ПМЭФ-2019

"В последние годы волонтерское движение в России стало одним из важнейших и наиболее быстро развивающихся институтов общества, - отметила вице-премьер Ольга Голодец. - Без помощи волонтеров сегодня не обходится проведение ни одного значимого мероприятия в стране - будь то крупный международный спортивный турнир или Петербургский международный экономический форум. И я рада, что проведение Евро-2020 в Санкт-Петербурге даст новую возможность всем неравнодушным гражданам достойно представить свой город и свою страну на международной арене, проявить себя и сделать этот замечательный футбольный праздник по-настоящему ярким и особенным".

Также 6 июня на Большой Морской улице в центре Санкт-Петербурга состоится открытие и самого волонтерского центра Евро-2020. А вечером в Парке футбола на Заячьем острове рядом с Петропавловской крепостью пройдет товарищеский матч с участием активистов волонтерского движения Санкт-Петербурга, в том числе волонтеров ПМЭФ-2019.

Волонтерская программа Евро-2020 является одной из важнейших составляющих подготовки Санкт-Петербурга к грандиозному футбольному празднику, который пройдет в городе на Неве летом будущего года. Ведь именно волонтеры создают гостеприимную и дружелюбную атмосферу на любом крупном международном событии. Евро-2020 пройдет в 12 городах Европы, поэтому волонтерская программа обещает стать самой разнообразной в истории турнира. В Санкт-Петербурге пройдут три матча группового этапа и четвертьфинал.
 

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