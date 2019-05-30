В Петербурге на стене дома появился портрет Петра I

В Петербурге на стене одного из домов по Лиговскому проспекту появился портрет Петра I. Работу выполнили уличные художники из группировки "HoodGraff".Рядом с портретом авторы оставили надпись: "Основателю от потомков".

Пользователи социальных сетей уже успели оценить портрет. Многие отмечают мастерство художников, ряд пользователей высказывают опасение, что потрет Петра I недолго будет находиться на городской стене.

Дело в том, что уличные художники прежде чем нанести какое-то изображение на стену должны согласовать свой проект, как с жильцами многоквартирного дома или владельцами здания, так и с районными властями.

Практически никогда художники документы не оформляют, это приводит к тому, что даже достойные работы, которые создают удивительную петербургскую атмосферу, оказываются вне закона.