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30.05.2019 12:58
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Петербурге на стене дома появился портрет Петра I

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге на стене одного из домов по Лиговскому проспекту появился портрет Петра I. Работу выполнили уличные художники из группировки "HoodGraff".Рядом с портретом авторы оставили надпись: "Основателю от потомков".

Фото: iStock
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Пользователи социальных сетей уже успели оценить портрет. Многие отмечают мастерство художников, ряд пользователей высказывают опасение, что потрет Петра I недолго будет находиться на городской стене.

Дело в том, что уличные художники прежде чем нанести какое-то изображение на стену должны согласовать свой проект, как с жильцами многоквартирного дома или владельцами здания, так и с районными властями.

Практически никогда художники документы не оформляют, это приводит к тому, что даже достойные работы, которые создают удивительную петербургскую атмосферу, оказываются вне закона.

Общество Ежедневник Стиль жизни Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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