В Петербурге задержаны родители, оставившие умирать младенца

В Петербурге задержаны супруги, которые оставили в частном доме свою семимесячную дочь. Следователи полагают, что родители рассчитывали на смерть ребенка.

Как сообщает Следственный комитет по Санкт-Петербургу, мать и отец девочки скрывались от сотрудников правоохранительных органов и неоднократно меняли сим-карты на своих телефонах. Тем не менее, их удалось задержать.

Известно, что матери девочки - 21 год, отцу - 29. В ближайшее время им предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Напомним, 21 мая в частном доме в Красносельском районе был обнаружен младенец. Детские крики услышал мужчина, который сдавал дом семейной паре с ребенком. Владелец незамедлительно вызвал "скорую", девочку доставили в больницу, где она находится по сей день.

Изначально в региональном СК возбудили дело об оставлении в опасности, но затем статью переквалифицировали на "Покушение на убийство". Следователи уверены, что оставить надолго несамостоятельного ребенка можно было только с преступным умыслом.