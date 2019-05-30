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30.05.2019 12:25
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В России определили пятерку популярных озер для летнего отдыха

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Стали известны пять российских озер, наиболее популярных для отдыха нынешним летом. В топ вошел и карельский берег Онежского озера.

Фото: iStock
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Рейтинг составил российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru. За основу взяли данные оплаченных заявок (броней) на проживание c 1 июня по 31 августа 2019 года.

Возглавило пятерку озеро Селигер в Тверской области. Здесь жилье бронируют в среднем 7,5 суток, каждый день обходится туристам в 4,9 тысяч рублей Кстати, это самый дорогой отдых из пятерки водных объектов. На втором месте - озеро Банное в Республике Башкортостан. Сюда едут на 4,5 суток, а цена ночевки составляет 2,9 тысячи рублей. Следом идет озеро Яровое в Алтайском крае. Это самый бюджетный вариант - 2,7 тысячи рублей за одни сутки, а бронируют гостиницы здесь в среднем на шесть дней.

Цена одних суток в гостинице Кондопоге, что расположена на берегу Онежского озера, составляет 4,1 тысячи рублей. Отдых здесь заказывают на восемь суток. Замыкает пятерку озеро Байкал. В Иркутскую область приезжают на шесть суток, каждая ночь в гостинице обходится туристам в среднем в 3,4 тысячи рублей.

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