В Заполярье приостановили выставление жильцам доплат за отопление

В Мурманской области приостановлено доначисление платы за тепло для жильцов многоквартирных домов по итогам отопительного сезона 2016 - 2017 годов. Об этом сообщил врио губернатора региона Андрей Чибис, выступая на расширенном заседании Мурманской областной Думы.

Как ранее сообщала "Российская газета", жильцам 48 домов города Кировска теплоснабжающая организация выставила дополнительные счета за тепло на сумму от 150 до 700 рублей с одного квадратного метра жилплощади. После этого перед некоторыми семьями возникла перспектива доплаты за тепло на сумму в 12-19 тысяч рублей, а в ряде случаев - до 30 тысяч.

Шокированные кировчане, которые невольно оказались в должниках за коммунальные услуги, засыпали жалобами контролирующие органы и областную администрацию. После этого Андрей Чибис сообщил о том, что власти региона договорились с теплоэнергетиками о том, что те откажутся от от ранее начисленных гражданам доплат за тепло до тех пор, пока не будет проанализировано состояние жилых домов и общедомовых приборов учета тепла. Но, как выяснилось, предпринятых мер оказалось недостаточно.

- Я вижу жалобы в социальных сетях на то, что в некоторых случаях из-за этих долгов граждане не получают положенные им виды социальной поддержки, - отметил Андрей Чибис. - Я прошу, чтобы действия по приостановке доначислений за тепло в ближайшие месяцы были доведены до логического завершения.

По словам врио губернатора, сейчас по каждому "проблемному" дому продолжается работа выяснение причин высокого теплопотребления, вызвавшего необходимость дополнительных счетов за отопление.

- На эти дома будет обращено особое внимание при запуске программы по внедрению энергосберегающих мер, - отметил Андрей Чибис.