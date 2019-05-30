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30.05.2019 20:20
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Заполярье приостановили выставление жильцам доплат за отопление

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область )

В Мурманской области приостановлено доначисление платы за тепло для жильцов многоквартирных домов по итогам отопительного сезона 2016 - 2017 годов. Об этом сообщил врио губернатора региона Андрей Чибис, выступая на расширенном заседании Мурманской областной Думы.

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Как ранее сообщала "Российская газета", жильцам 48 домов города Кировска теплоснабжающая организация выставила дополнительные счета за тепло на сумму от 150 до 700 рублей с одного квадратного метра жилплощади. После этого перед некоторыми семьями возникла перспектива доплаты за тепло на сумму в 12-19 тысяч рублей, а в ряде случаев - до 30 тысяч.

Шокированные кировчане, которые невольно оказались в должниках за коммунальные услуги, засыпали жалобами контролирующие органы и областную администрацию. После этого Андрей Чибис сообщил о том, что власти региона договорились с теплоэнергетиками о том, что те откажутся от от ранее начисленных гражданам доплат за тепло до тех пор, пока не будет проанализировано состояние жилых домов и общедомовых приборов учета тепла. Но, как выяснилось, предпринятых мер оказалось недостаточно.

- Я вижу жалобы в социальных сетях на то, что в некоторых случаях из-за этих долгов граждане не получают положенные им виды социальной поддержки, - отметил Андрей Чибис. - Я прошу, чтобы действия по приостановке доначислений за тепло в ближайшие месяцы были доведены до логического завершения.

По словам врио губернатора, сейчас по каждому "проблемному" дому продолжается работа выяснение причин высокого теплопотребления, вызвавшего необходимость дополнительных счетов за отопление.

- На эти дома будет обращено особое внимание при запуске программы по внедрению энергосберегающих мер, - отметил Андрей Чибис.

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