Астраханца заподозрили в финансировании терроризма

Житель Астрахани переводил денежные средства члену запрещенной в России международной террористической организации. В отношении него возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает региональное следственное управление СК России.

По информации правоохранительных органов, подозреваемый перевел 29 тысяч рублей знакомому, который является участником международной террористической организации, запрещенной в нашей стране.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства преступления. Ранее этот же человек стал фигурантом еще двух уголовных дел - за участие в незаконном вооруженном формировании, совершившем посягательство на жизнь сотрудников дорожной полиции и Росгвардии в апреле 2017 года, а также за несообщение в органы власти о лице, содействующем террористической деятельности. Оба дела направлены в суд.