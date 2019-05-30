Глава СК поручил проверить фотосессию у мемориала в Новороссийске

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил организовать проверки по происшествиям, о которых сообщили средства массовой информации. В частности, речь идет о странной фотосессии у мемориала в Новороссийске и стрельбе в Краснодаре.

- Сегодня в эфире одного из федеральных телеканалов вышел сюжет о фотосессии группы молодых людей, которая вызвала неоднозначную реакцию жителей города. Среди реквизитов фотосессии оказался стилизованный под "окровавленный" автомобиль, а девушки фотографировались в откровенных позах у мемориала, возведенного в память о героизме советских солдат, которые во время Великой Отечественной войны сражались за Новороссийск, - сообщается на сайте СК РФ.

Также в эфире транслировали видеозапись о том, что в Краснодаре водитель кабриолета устроил стрельбу в воздух из травматического пистолета.

В рамках проверок следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего и принять процессуальные решения.