Иногда стоит на минуту остановиться, задуматься, осмыслить пройденное и четче понять цели предстоящего пути.
Как известно, самый далекий путь начинается с первого шага. В 2015 году Совет Федерации сделал свой "первый шаг" в российский Крым и впервые провел в рамках Всероссийского фестиваля "Великое русское слово" Ливадийский форум.
Сегодня форум уже стал яркой традицией, к изначальному названию добавились слова "международный" и "гуманитарный", которые подчеркивают направленность на развитие международного гуманитарного сотрудничества, укрепление позиций русского языка и культуры в современном мире.
Несмотря на попытки "закрыть" Крым для мировой общественности, постоянное давление на участников со стороны некоторых стран, число желающих принять участие в этом мероприятии год от года только растет: в этом году мы получили подтверждение от 170 участников из 56 стран. Крым и его богатейшее культурное наследие открыты и востребованы.
Текущий год вдвойне юбилейный: исполнилось 75 лет освобождению Крыма и Севастополя от фашистских захватчиков и 5 лет воссоединения с Россией. Более миллиона советских солдат, представителей разных национальностей, разных уголков нашей страны отдали свои жизни, обороняя и освобождая крымскую землю, сотни тысяч крымчан и севастопольцев были убиты, замучены в гитлеровских концлагерях.
Проблема сохранения исторической памяти, воинских мемориалов вошла в повестку форума и проекты его итоговых документов, в первую очередь Ливадийского послания мира.
Недопустимо, когда предатели и прислужники фашистов возводятся в герои, а патриоты-фронтовики предаются забвению и остракизму.
В центре внимания участников форума также находятся вопросы, касающиеся развития русского языка в мировом образовательном пространстве, культурно-просветительских проектов, молодежной общественной дипломатии, расширения сотрудничества с российскими соотечественниками, проживающими за рубежом.
Будет обсуждаться проблематика обучения иностранных студентов в России, повышения квалификации и переподготовки педагогов для зарубежных русских школ, проведения Всемирного форума выпускников советских и российских высших учебных заведений.
Как палата регионов Совет Федерации старается всячески активизировать работу по развитию межрегиональных связей в сфере культуры и искусства.
6 июня исполняется 220 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, и участники, в том числе дети, будут читать его произведения на площадках "Литературная гостиная" и "Прогулки с Пушкиным".
И в завершение хочу пригласить всех желающих на площадки форума и вспомнить бессмертные пушкинские строки, воспевшие прекрасные "брега Тавриды":
На небе синем и прозрачном
Сияли груды ваших гор,
Долин, деревьев, сёл узор
Разостлан был передо мною...