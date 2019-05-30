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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Ясный путь к "Брегам Тавриды..."

Встречам в Ливадии - 5 лет
Текст: Ильяс Умаханов (заместитель председателя Совета Федерации)
Российская газета - Федеральный выпуск № 117(7875)
Расул Гамзатов писал: "Есть обычай у нас в горах: всадник не вскочит в седло, пока аул не останется позади. В раздумье он пройдет по аулу, держа под уздцы коня. Ибо торопливая речка до моря не добежит".
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Иногда стоит на минуту остановиться, задуматься, осмыслить пройденное и четче понять цели предстоящего пути.

Как известно, самый далекий путь начинается с первого шага. В 2015 году Совет Федерации сделал свой "первый шаг" в российский Крым и впервые провел в рамках Всероссийского фестиваля "Великое русское слово" Ливадийский форум.
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Сегодня форум уже стал яркой традицией, к изначальному названию добавились слова "международный" и "гуманитарный", которые подчеркивают направленность на развитие международного гуманитарного сотрудничества, укрепление позиций русского языка и культуры в современном мире.

Несмотря на попытки "закрыть" Крым для мировой общественности, постоянное давление на участников со стороны некоторых стран, число желающих принять участие в этом мероприятии год от года только растет: в этом году мы получили подтверждение от 170 участников из 56 стран. Крым и его богатейшее культурное наследие открыты и востребованы.

Текущий год вдвойне юбилейный: исполнилось 75 лет освобождению Крыма и Севастополя от фашистских захватчиков и 5 лет воссоединения с Россией. Более миллиона советских солдат, представителей разных национальностей, разных уголков нашей страны отдали свои жизни, обороняя и освобождая крымскую землю, сотни тысяч крымчан и севастопольцев были убиты, замучены в гитлеровских концлагерях.

Проблема сохранения исторической памяти, воинских мемориалов вошла в повестку форума и проекты его итоговых документов, в первую очередь Ливадийского послания мира.

Недопустимо, когда предатели и прислужники фашистов возводятся в герои, а патриоты-фронтовики предаются забвению и остракизму.

Фото: www.most.life
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В центре внимания участников форума также находятся вопросы, касающиеся развития русского языка в мировом образовательном пространстве, культурно-просветительских проектов, молодежной общественной дипломатии, расширения сотрудничества с российскими соотечественниками, проживающими за рубежом.

Будет обсуждаться проблематика обучения иностранных студентов в России, повышения квалификации и переподготовки педагогов для зарубежных русских школ, проведения Всемирного форума выпускников советских и российских высших учебных заведений.

Как палата регионов Совет Федерации старается всячески активизировать работу по развитию межрегиональных связей в сфере культуры и искусства.

6 июня исполняется 220 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, и участники, в том числе дети, будут читать его произведения на площадках "Литературная гостиная" и "Прогулки с Пушкиным".

И в завершение хочу пригласить всех желающих на площадки форума и вспомнить бессмертные пушкинские строки, воспевшие прекрасные "брега Тавриды":

На небе синем и прозрачном

Сияли груды ваших гор,

Долин, деревьев, сёл узор

Разостлан был передо мною...

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