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30.05.2019 18:21
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Мэр Анапы отменил шоу Анастасии Волочковой за деньги из казны

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Глава администрации города Анапа Юрий Поляков поручил отменить процедуру электронных торгов, предполагающую закупку услуги "по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой" во время открытия курортного сезона-2019. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Сочи летний курортный сезон открыли масштабным карнавалом

"Мы не должны тратить на это бюджетные деньги: у нас есть первоочередные цели в отрасли культуры, где средства будут нужнее. Если представители бизнеса Анапы захотят сделать такой подарок на открытие курортного сезона, то мы не будем возражать. Но пускать на это бюджетные деньги я не позволю", - прокомментировал ситуацию Юрий Поляков.

Карнавал по случают старта "высокого" сезона состоится на популярном курорте 8 июня. По словам местных властей, кульминацией праздника станет торжественное мероприятие "Я там, где мечта!". Представление начнется в 21.00 на главной Театральной площади Анапы.

Сообщается, что "поздравить анапчан и гостей города приедет популярный российский певец Стас Костюшкин". Правда, пока неизвестно, будут ли на его выступление выделены деньги из бюджета муниципалитета или артист бесплатно споет для гостей праздника.

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