Мэр Анапы отменил шоу Анастасии Волочковой за деньги из казны

Глава администрации города Анапа Юрий Поляков поручил отменить процедуру электронных торгов, предполагающую закупку услуги "по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой" во время открытия курортного сезона-2019. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

"Мы не должны тратить на это бюджетные деньги: у нас есть первоочередные цели в отрасли культуры, где средства будут нужнее. Если представители бизнеса Анапы захотят сделать такой подарок на открытие курортного сезона, то мы не будем возражать. Но пускать на это бюджетные деньги я не позволю", - прокомментировал ситуацию Юрий Поляков.

Карнавал по случают старта "высокого" сезона состоится на популярном курорте 8 июня. По словам местных властей, кульминацией праздника станет торжественное мероприятие "Я там, где мечта!". Представление начнется в 21.00 на главной Театральной площади Анапы.

Сообщается, что "поздравить анапчан и гостей города приедет популярный российский певец Стас Костюшкин". Правда, пока неизвестно, будут ли на его выступление выделены деньги из бюджета муниципалитета или артист бесплатно споет для гостей праздника.