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30.05.2019 09:54
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Новый танкер "Марлин" спущен на воду в Волгоградской области

Текст: Алена Ларина (Волгоград)
Фото: администрация Волгоградской области Фото: администрация Волгоградской области
Фото: администрация Волгоградской области

Первый химический танкер "Марлин" выпущен на Волжском судостроительно-судоремонтном заводе. Впереди у "Марлина" - швартовые и ходовые испытания. В свой первый рейс судно отправится через пару месяцев. Об этом "РГ" сообщили в администрации города Волжский.

Фото: Максим Коротченко
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Танкер длиной около 140 метров и шириной более 16 метров будет перевозить сырые нефтепродукты, химические грузы, в том числе метанол. Он может вместить почти четыре с половиной тысячи тонн груза. Проект по его созданию стоимостью 750 миллионов рублей, финансируемый частным инвестором, курировал Минпромторг России как импортозамещающий. Над ним, в том числе, работали специалисты Морского инженерного бюро.

Уникальность нового грузового корабля - в использовании композитных материалов для основных трубопроводов при его строительстве. В российском судостроении это пока редкость, обычно применяют металл, а он, как известно, подвержен коррозии.

Спуск "Марлина" на воду длился 20 минут. Это один из самых масштабных кораблей, выпущенных на волжском предприятии. Выступающие на церемонии отмечали трудовой подвиг создателей танкера. Над ним трудились всего более ста человек. Работы велись несколько лет.

Кстати

В прошлом году Волжский судостроительно-судоремонтный завод заключил госконтракт на выпуск оборонной продукции. До конца нынешнего года на нем изготовят 12 буксирно-моторных катеров БМК-15.

Экономика Транспорт Водный транспорт Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область
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