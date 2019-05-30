На Совете старейшин Адыгеи обсудили реализацию нацпроектов

Темой очередного заседания Совета старейшин РА стали вопросы взаимодействия институтов гражданского общества и органов власти республики в реализации национальных проектов, а также повышение доверия к власти для развития экономики. Отдельная тема была посвящена подготовке к празднованию 100-летия автономии Адыгеи.

Заседание прошло с участием главы РА Мурата Кумпилова. Провел его председатель Совета старейшин республики Нурбий Гучетль. К диалогу также были приглашены руководитель администрации главы РА и Кабинета министров Мурат Тхакушинов, министр культуры Юрий Аутлев, председатель Комитета по делам национальностей, связям с соотечественниками и СМИ Аскер Шхалахов, руководители общественных и этнокультурных объединений республики, представители ветеранских организаций.

Открывая встречу, глава РА отметил большую роль прямого диалога с общественными объединениями для социально-экономического развития республики.

"В процесс развития республики должны быть вовлечены все - так мы будем лучше знать и видеть, что нужно людям. Для этого используются различные формы налаживания обратной связи с населением. Все обращения граждан, результаты социологических исследований внимательно изучаются и формируют повестку дальнейшей деятельности. Как подчеркивает президент страны, "проекты построены вокруг человека" и ориентированы на нужды людей", - сказал Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи поблагодарил собравшихся за активную жизненную позицию и труд на благо жителей региона. Особую признательность глава Адыгеи выразил представителям старшего поколения. Отдельно глава Адыгеи отметил вклад Исхака Машбаша, который был удостоен высокого звания "Герой труда РФ".

"Мы гордимся нашими прославленными земляками. Как и прежде, рассчитываем на вашу работу с людьми. У населения должно быть ясное понимание о нашей работе, о национальных проектах, под которыми подразумеваются конкретные дела и целевые показатели. С одной стороны, мы должны знать о запросах людей. С другой - больше вовлекать их в проводимую работу. Когда люди сами чувствуют свою ответственность за происходящее в родном городе, селе или ауле, когда они объединяются вокруг решения того или иного вопроса, тогда гораздо легче достигать желаемого результата", - подчеркнул Мурат Кумпилов.

Участники встречи поделились своими взглядами на проблемы, касающиеся развития республики, поинтересовались планами республиканской власти в экономике, инвестиционной политике, демографии, формировании бюджета. Мурат Кумпилов по каждому вопросу дал обстоятельное разъяснение и проинформировал о ситуации в ключевых сферах деятельности, отметив положительную динамику по многим макроэкономическим показателям.

Одним из значимых событий этого года стал официальный визит делегации Адыгеи в Турцию, который принесет пользу и республике, и государству в рамках укрепления российско-турецких отношений. О значимости визита шла речь и в ходе недавней встречи Мурата Кумпилова со спикером Федерального Собрания РФ Валентиной Матвиенко. Тематика межрегионального сотрудничества на примере Адыгеи особо выделялась в рамках официального визита делегации СФ во главе с Валентиной Матвиенко в Турецкую Республику, который состоялся в мае этого года.

Также в нынешнем году на федеральном уровне проведен цикл переговоров, благодаря которым республика рассчитывает решить вопросы энергодефицита региона. За этим - прорыв, стратегическое развитие республики, работа на перспективу. Увеличение электро- и газовых мощностей существенно повлияет на экономику, малый и средний бизнес, привлечение инвестиций, что в итоге отразится на повышении качества жизни населения, подчеркнул Мурат Кумпилов.

Магистральной темой для развития экономики является и создание индустриальных парков с развитой инфраструктурой. Один из них уже формируется на площади 600 гектаров в Тахтамукайском районе. Первым инвесторам предусмотрены льготные условия для размещения. С этой же целью сейчас прорабатывается вопрос о создании пула земельных участков регионального значения.

Еще одно направление - проекты реконструкции и строительства дорог, которые эффективно реализуются при поддержке федерального центра. В частности, до конца года будет завершена часть проекта реконструкции трассы у въезда в Майкоп, а также возведение развязки возле аула Тугургой. В следующем году планируется ввести в эксплуатацию новую развязку в районе аула Тлюстенхабль, ведется реконструкция мостов. Для развития инженерных коммуникаций возводится Майкопский групповой водовод, решаются вопросы строительства очистных сооружений. Большая работа проводится по развитию комфортной среды в каждом населенном пункте. Глава Адыгеи также проинформировал общественников о реализации социальных проектов, в их числе - строительство школ, детских садов, спортивных объектов, учреждений здравоохранения и культуры.

"Сегодня мы реализуем ряд больших проектов. Все это делается при помощи федерального центра. Без этой поддержки мы бы не смогли придать динамику в решении накопившихся задач. И дальнейшее их выполнение становится реальным благодаря национальным проектам. Это и увеличение объема производства, привлеченных инвестиций, и создание новых рабочих мест, и рост продолжительности жизни населения, а также другие показатели, к которым мы стремимся, к чему нас нацеливает Владимир Путин", - отметил глава РА.

При этом Мурат Кумпилов указал на важность вовлечения населения в созидательные процессы. Однако отношение людей к деятельности власти является лакмусом для выявления и решения проблемных моментов. В связи с этим глава Адыгеи подчеркнул значимость доверия населения к власти, поддержки народных инициатив, которые нужно конвертировать в добрые дела.

В завершение Совет старейшин обсудил ход подготовки к празднованию 100-летия автономии Адыгеи, внес свои рекомендации и выразил готовность оказать поддержку республиканской власти в выполнении обозначенных задач.

Все замечания и предложения, которые прозвучали на встрече, руководитель региона взял на заметку и еще раз подчеркнул, что органы исполнительной власти республики обязательно будут ориентироваться на мнение Совета старейшин в решении актуальных вопросов.