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30.05.2019 10:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд обязал правительство Севастополя внести проект генплана в ЗС

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

Ленинский районный суд Севастополя удовлетворил иск прокуратуры к городскому правительству и обязал внести проект генерального плана на рассмотрение заксобрания. Об этом сообщила сегодня пресс-служба суда.

Прокуратура потребовала в суде принять генплан Севастополя

Напомним, иск зампрокурора Севастополя был подан 24 апреля этого года. Он просил признать незаконным бездействие городского правительства и департамента архитектуры и градостроительства, которые затянули разработку генплана, а также обязать ответчиков предоставить документ местному парламенту до 4 июля 2019 года.

- Суд посчитал обоснованными требования прокуратуры и понудил правительство Севастополя осуществить процедуру подготовки и согласования проекта генерального плана Севастополя в установленном законом порядке, - сообщили в пресс-службе Ленинского райсуда.

При этом суд обязал чиновников внести проект генерального плана на рассмотрение заксобрания не позднее 100 календарных дней с момента вступления в силу решения суда.

Новый генплан Севастополя разрабатывается с 2015 года.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь
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