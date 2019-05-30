Суд обязал правительство Севастополя внести проект генплана в ЗС

Ленинский районный суд Севастополя удовлетворил иск прокуратуры к городскому правительству и обязал внести проект генерального плана на рассмотрение заксобрания. Об этом сообщила сегодня пресс-служба суда.

Напомним, иск зампрокурора Севастополя был подан 24 апреля этого года. Он просил признать незаконным бездействие городского правительства и департамента архитектуры и градостроительства, которые затянули разработку генплана, а также обязать ответчиков предоставить документ местному парламенту до 4 июля 2019 года.

- Суд посчитал обоснованными требования прокуратуры и понудил правительство Севастополя осуществить процедуру подготовки и согласования проекта генерального плана Севастополя в установленном законом порядке, - сообщили в пресс-службе Ленинского райсуда.

При этом суд обязал чиновников внести проект генерального плана на рассмотрение заксобрания не позднее 100 календарных дней с момента вступления в силу решения суда.

Новый генплан Севастополя разрабатывается с 2015 года.