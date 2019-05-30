Видео: В Ростове перевернулась фура с зерном

В Ростове-на-Дону рано утром 30 мая перевернулся зерновоз. При аварии никто не пострадал. Об этом "РГ" сообщили в дежурной части областного ГИБДД РФ.

По данным полиции, ДТП произошло в начале четвертого утра на пересечении улиц Беляева и Королева. Водитель фуры не справился с управлением, и она перевернулась. На месте аварии возникла большая пробка из автомобилей, пытающихся объехать лежачий большегруз.

Кстати, через несколько часов после этого инцидента авария с двумя фурами случилась в Каменском районе области. В результате их столкновения погиб человек, который вылетел на дорогу через лобовое стекло.