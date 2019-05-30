В Ростове произошел пожар в здании университета

В центре Ростова-на-Дону из-за пожара эвакуировали более 1,5 тысячи человек. Об этом "РГ" сообщили в региональном управлении МЧС России.

Возгорание произошло в Ростовском государственном экономическом университете по улице Большая Садовая, 69. По предварительным данным, огонь вспыхнул в бытовой комнате подвального помещения площадью 15 квадратных метров.

Сотрудники правоохранительных органов эвакуировали из здания примерно полторы тысячи человек. В начале четвертого часа дня пожар удалось потушить. Пострадавших нет.