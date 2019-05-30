В Ростовской области трех пассажиров сняли с поезда за дебош

На станции Лиховской Ростовской области полицейские сняли с поезда за дебош трех пассажиров. Об этом сообщает управление на транспорте МВД России по СКФО.

Нарушители общественного порядка ехали в поезде по маршруту Сухуми - Санкт-Петербург. В вагоне они курили и нецензурно ругались. На замечания соседей и проводника не реагировали.

В результате начальник поезда, к которому обратились другие пассажиры этого вагона, вызвал на ближайшей станции сотрудников полиции. Они потребовали от дебоширов сойти с поезда с вещами.

Хулиганов доставили в дежурную часть. Ими оказались жители Краснодарского края и Адыгеи в возрасте от 39 до 52 лет.

В отношении них составлены административные протоколы. Мужчины будут наказаны штрафом или арестованы на 15 суток. Решение об этом примет суд.