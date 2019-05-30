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30.05.2019 12:37
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

В Севастополе построят государственный яхт-клуб

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

Власти Севастополя планируют построить в Казачьей бухте детскую базу парусного спорта за счет федеральной целевой программы развития Крыма. Об этом сообщила и.о. вице-губернатора Севастополя Мария Литовко на VII международном морском бизнес-форуме SIMBF-2019.

- Создается первая государственная водно-спортивная база парусного спорта, - рассказала Литовко. - Готовится технико-экономическое обоснование для включения в ФЦП.
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Также, по словам чиновницы, после реконструкции продолжит работать яхт-клуб ЦСКА в центре Севастополя. Клуб находится на берегу Александровской бухты и попадает в зону строительства нового культурно-паркового пространства с набережной.

- Предложения сохранить яхт-клуб ЦСКА после строительства набережной нашли поддержку, - отметила Литовко. - Необходимо спланировать реконструкцию так, чтобы юным и взрослым спортсменам было где заниматься.

По словам президента федерации парусного спорта Севастополя Валерия Зубкова, парусная школа в городе имеет 135-летнюю историю. Сейчас в Севастополе осталось три яхт-клуба. В яхт-клубе ЦСКА МО РФ тренируется более 100 спортсменов в детских и олимпийских классах яхт. Если клуб закроют на реконструкцию, яхтсменам будет негде тренироваться. Есть также два частных яхт-клуба - в бухтах Омега и Казачьей, но они испытывают административные и финансовые сложности.

- Просим создать благоприятную обстановку развития детского парусного спорта, облегчить налоговый режим для спортивных яхт-клубов, - говорит Зубков.

Спорт Виды спорта Водный спорт Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь
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