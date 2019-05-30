В Сочи ученые России и Китая расшифруют геном чая

В Сочи российские и китайские ученые изучают геном чая и ДНК-маркеры, которые отражают наследственные качества растения. Все это нужно для дальнейшей успешной селекционной работы.

Как выяснилось, на встречу с производителями российского чая и специалистами ВНИИ цветоводства и субтропических культур в олимпийскую столицу приехали пять профессоров из Ключевой лаборатории биологии и переработки чая государственного университета провинции Аньхой Китайской Народной Республики.

Китайцы уже открыли генетические факторы, отвечающие за аромат, содержание теанина, кофеина, полифенолов, а также выяснили, в какое время года эти гены развиты в наибольшей степени. В итоге маркерная селекция успешно дополняет традиционную.

- Сейчас пытаемся сравнить геном чайных растений, выращиваемых в Китае и в Краснодарском крае. Важно понять, как изменился геном чая за время произрастания на российской почве. Ведь часть сортов, используемых на сочинских плантациях, были выведены на основе китайского сорта Кимынь (Кимун), который происходит из провинции Аньхой, - рассказал президент Ассоциации производителей Краснодарского чая Константин Туршу.

По мнению ученых, все полученные данные помогут выводить новые сорта и повысить урожайность уже имеющихся.