В большинстве российских регионов падают цены на дачи. По словам экспертов, стоимость и садовых домиков, и внушительных загородных коттеджей снизилась за год в среднем на восемь процентов. В Уральском округе ситуация аналогичная.

По понятным причинам за скобками исследования остался ЯНАО: в краю вечной мерзлоты садоводством заниматься не станешь. В Югре, которая чуть южнее, мужественные огородники встречаются, но спрос на дачи здесь заметно упал, как и цена. Она снизилась за год почти во всех регионах УрФО, наименее существенно - в Зауралье, наиболее - в Челябинской области. И только Средний Урал держит марку: здесь цена загородных объектов не только не упала, но даже выросла на 7,1 процента. При этом число таких предложений на сайтах агентств недвижимости увеличилось на 20 процентов. Но вот найдутся ли на них покупатели?

- В моем садовом товариществе немало участков в продаже. Владельцы некоторых приезжали лишь несколько раз в год - на отдых, полюбоваться цветами, привезти домой пучок свежей зелени. А сейчас прикинули транспортные расходы, всевозможные налоги и рост услуг (например, стоимость вывоза мусора) и решили отказаться от лишнего объекта недвижимости. Другие все лето "загорают" на грядках, чтобы сэкономить на покупке овощей. Но после калькуляции расходов энтузиазм убавился и у них: говорят, картошку дешевле в магазине купить. И потом, мы стареем, а молодежь копаться в земле не хочет. Вот и продают, - рассуждает пенсионерка Людмила.

Только в разделе "Недвижимость" на портале Е1 выставлено более трех тысяч дач. Большинство из них - в окрестностях Екатеринбурга, но немало и в других городах региона, причем довольно далеко от областного центра. Разброс цен огромный. "Почти даром" отдают, например, крепкий, но заброшенный дом из шлакоблоков с участком близ Нижнего Тагила - за 210 тысяч рублей. Или надел в четыре сотки с ветхим домиком-времянкой в Полевском (199 тысяч). В 350 тысяч оценили садовый домик в 20 квадратов на четырех сотках в Первоуральске, но, видимо, "торг будет уместен". А вот крепкие строения из бруса или кирпича вблизи Екатеринбурга стоят как городские квартиры, например, деревянный дом с 20 сотками в Верхней Пышме - 5,5 миллиона рублей, почти столько же - в Верх-Исетском районе Екатеринбурга (здесь, правда, участок поменьше). За 990 тысяч можно приобрести симпатичный деревянный домик с внутренним двориком, выложенным плиткой, а также с водопроводом, электричеством, туалетом и баней в живописном селе Мраморском - просто находка для измученных урбанизацией горожан.

Почему при росте предложений свердловские дачи дорожают, сказать сложно. По словам руководителя аналитического агентства Уральской палаты недвижимости Михаила Хорькова, внешних причин для серьезного изменения цены объектов нет. А обилие предложений - фактор сезонный, весной в этом сегменте всегда происходит оживление.

Возможно, психологически уральцы просто не готовы к снижению планки, ведь долгие годы россиянам внушали, что вложения в землю и недвижимость "самые надежные". Но словам специалистов о стагнации рынка владельцы не верят и продавать летний дом без прибыли не хотят. Поэтому многие хозяева участков вынуждены заниматься их реализацией самостоятельно - далеко не все риелторы готовы им помочь.

- Все зависит от конкретного варианта. Вчера позвонил клиент, попросил продать земельный участок в садовом товариществе за 50 километров от Екатеринбурга. Цена - сто тысяч рублей. Я сказал, что мы не возьмемся за продажу и посоветовал обратиться к председателю СНТ - вероятнее всего, купят соседи, - рассказал директор риелторского агентства Эдуард Богданов.

По его словам, рынок недвижимости в целом стабилен, цены идут вверх - и загородный сегмент показывает положительную динамику. Хотя большинство предложений - земельные участки без строений. Дома выходного дня и дачи-огороды пользуются спросом. Их потенциальных владельцев привлекает прежде всего транспортная доступность, разработанность участка, наличие построек. Скорость реализации объекта зависит и от окружающей природы, экологии, инфраструктуры и т. д.

- Если все хорошо, спрос на такие объекты будет в любое время. Например, всегда быстро продаются дачи в сложившихся районах такой застройки - по Чусовскому тракту, в окрестностях Сысерти. А если объект стоит "в чистом поле" или это типичный дом а-ля девяностые - непонятной архитектуры "дворец" площадью под 500 квадратных метров, - он практически нереализуем. Такие не продать даже по бросовой цене, - добавил Эдуард Богданов.