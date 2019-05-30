Новости

Сахалинцам предложили придумать имя для олененка 06:41
Общественная организация заметила резкий рост цен на плацкартные билеты 06:38
Экс-главу лесного департамента Приморья приговорили к 4 годам колонии 06:11
Ученые выяснили, сколько необходимо двигаться женщинам в возрасте 05:55
Южнокорейские СМИ сообщили подробности трагедии на Дунае 05:33
Король Нидерландов пригласил президента США посетить страну 05:30
В США врачи выходили ребенка размером с яблоко 05:12
В приморской реке Спасовке утонули двое детей 05:00
Мун Чжэ Ин поручил сделать все возможное для спасения туристов в Венгрии 04:52
Арестован замначальника Дальневосточного таможенного управления 04:34
Верховный лидер Ирана исключил возможность переговоров с США 04:16
Сильно похудевшего Ассанжа перевели в больничное крыло тюрьмы 03:28
До семи увеличилось число жертв инцидента с прогулочным катером на Дунае 02:50
В конгрессе заявили о возможности начала процедуры импичмента Трампа 02:18
Кононенко и Овчинин завершили работы в открытом космосе 01:35
Турция пообещала разместить F-35 вне зоны покрытия С-400 01:33
В Будапеште на Дунае перевернулся прогулочный катер: трое утонули 00:19
Порошенко обвинил США в недостаточной помощи на президентских выборах 29.05.2019
Савченко примет участие в досрочных выборах в Раду 29.05.2019
Онищенко назвал полезным "жить чуть-чуть впроголодь" 29.05.2019
В Москве назвали лучших предпринимателей 29.05.2019
СМИ: Американский бизнес приедет на ПМЭФ вопреки решению посла 29.05.2019
Избитый в Косове россиянин сообщил, что расследование ЧП начала ООН 29.05.2019
ВС РФ признал законным пожизненный срок для серийного убийцы 29.05.2019
Лидеры Турции и США обсудили ситуацию с поставками С-400 29.05.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Росреестр объяснил, как себя вести, если сосед поставил забор на вашем участке
Росреестр объяснил, как себя вести, если сосед поставил забор на вашем участке
Как получить 100 баллов на ЕГЭ
Как получить 100 баллов на ЕГЭ
В "РГ" пройдет церемония открытия студии "Россия - Китай: события и комментарии"
В "РГ" пройдет церемония открытия студии "Россия - Китай: события и комментарии"
30.05.2019 06:37
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Вот незадача

Летние дома и садовые участки теряют привлекательность, но не дешевеют
Текст: Татьяна Казанцева (УрФО)
Российская газета - Экономика УРФО № 116(7874)
В большинстве российских регионов падают цены на дачи. По словам экспертов, стоимость и садовых домиков, и внушительных загородных коттеджей снизилась за год в среднем на восемь процентов. В Уральском округе ситуация аналогичная.
Фото: Татьяна Андреева/РГ Фото: Татьяна Андреева/РГ
Фото: Татьяна Андреева/РГ

По понятным причинам за скобками исследования остался ЯНАО: в краю вечной мерзлоты садоводством заниматься не станешь. В Югре, которая чуть южнее, мужественные огородники встречаются, но спрос на дачи здесь заметно упал, как и цена. Она снизилась за год почти во всех регионах УрФО, наименее существенно - в Зауралье, наиболее - в Челябинской области. И только Средний Урал держит марку: здесь цена загородных объектов не только не упала, но даже выросла на 7,1 процента. При этом число таких предложений на сайтах агентств недвижимости увеличилось на 20 процентов. Но вот найдутся ли на них покупатели?

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Россияне стали чаще устанавливать границы земельных участков

- В моем садовом товариществе немало участков в продаже. Владельцы некоторых приезжали лишь несколько раз в год - на отдых, полюбоваться цветами, привезти домой пучок свежей зелени. А сейчас прикинули транспортные расходы, всевозможные налоги и рост услуг (например, стоимость вывоза мусора) и решили отказаться от лишнего объекта недвижимости. Другие все лето "загорают" на грядках, чтобы сэкономить на покупке овощей. Но после калькуляции расходов энтузиазм убавился и у них: говорят, картошку дешевле в магазине купить. И потом, мы стареем, а молодежь копаться в земле не хочет. Вот и продают, - рассуждает пенсионерка Людмила.

Только в разделе "Недвижимость" на портале Е1 выставлено более трех тысяч дач. Большинство из них - в окрестностях Екатеринбурга, но немало и в других городах региона, причем довольно далеко от областного центра. Разброс цен огромный. "Почти даром" отдают, например, крепкий, но заброшенный дом из шлакоблоков с участком близ Нижнего Тагила - за 210 тысяч рублей. Или надел в четыре сотки с ветхим домиком-времянкой в Полевском (199 тысяч). В 350 тысяч оценили садовый домик в 20 квадратов на четырех сотках в Первоуральске, но, видимо, "торг будет уместен". А вот крепкие строения из бруса или кирпича вблизи Екатеринбурга стоят как городские квартиры, например, деревянный дом с 20 сотками в Верхней Пышме - 5,5 миллиона рублей, почти столько же - в Верх-Исетском районе Екатеринбурга (здесь, правда, участок поменьше). За 990 тысяч можно приобрести симпатичный деревянный домик с внутренним двориком, выложенным плиткой, а также с водопроводом, электричеством, туалетом и баней в живописном селе Мраморском - просто находка для измученных урбанизацией горожан.

Почему при росте предложений свердловские дачи дорожают, сказать сложно. По словам руководителя аналитического агентства Уральской палаты недвижимости Михаила Хорькова, внешних причин для серьезного изменения цены объектов нет. А обилие предложений - фактор сезонный, весной в этом сегменте всегда происходит оживление.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Для чего нужно оформлять в собственность садовые постройки

Возможно, психологически уральцы просто не готовы к снижению планки, ведь долгие годы россиянам внушали, что вложения в землю и недвижимость "самые надежные". Но словам специалистов о стагнации рынка владельцы не верят и продавать летний дом без прибыли не хотят. Поэтому многие хозяева участков вынуждены заниматься их реализацией самостоятельно - далеко не все риелторы готовы им помочь.

- Все зависит от конкретного варианта. Вчера позвонил клиент, попросил продать земельный участок в садовом товариществе за 50 километров от Екатеринбурга. Цена - сто тысяч рублей. Я сказал, что мы не возьмемся за продажу и посоветовал обратиться к председателю СНТ - вероятнее всего, купят соседи, - рассказал директор риелторского агентства Эдуард Богданов.

По его словам, рынок недвижимости в целом стабилен, цены идут вверх - и загородный сегмент показывает положительную динамику. Хотя большинство предложений - земельные участки без строений. Дома выходного дня и дачи-огороды пользуются спросом. Их потенциальных владельцев привлекает прежде всего транспортная доступность, разработанность участка, наличие построек. Скорость реализации объекта зависит и от окружающей природы, экологии, инфраструктуры и т. д.

- Если все хорошо, спрос на такие объекты будет в любое время. Например, всегда быстро продаются дачи в сложившихся районах такой застройки - по Чусовскому тракту, в окрестностях Сысерти. А если объект стоит "в чистом поле" или это типичный дом а-ля девяностые - непонятной архитектуры "дворец" площадью под 500 квадратных метров, - он практически нереализуем. Такие не продать даже по бросовой цене, - добавил Эдуард Богданов.

Экономика Недвижимость Земля Экономика Товары и цены УрФО
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

До семи увеличилось число жертв инцидента с прогулочным катером на Дунае
Турция пообещала разместить F-35 вне зоны покрытия С-400
Верховный лидер Ирана исключил возможность переговоров с США
Спецпрокурор США Роберт Мюллер объявил о своей отставке
За "пьяное" ДТП с жертвами лишат свободы на 15 лет