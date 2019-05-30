В четверг в Москве завершился первый этап Гран-при ФИДЕ по шахматам с призовым фондом в 130 тысяч долларов. В финальном матче играли два российских гроссмейстера. Ян Непомнящий победил на тай-брейке Александра Грищука со счетом 1,5:0,5.

Напомним, что серия Гран-при ФИДЕ состоит из четырех этапов, в которых участвуют в общей сложности 22 гроссмейстера. Каждый из них выступает в трех турнирах из четырех. Два победителя розыгрыша Гран-при получат право выступить в турнире претендентов 2020 года. Второй этап Гран-при ФИДЕ пройдет 11-25 июля 2019 года в столице Латвии Риге.

Кроме этапов Гран-при болельщиков в этом году ждет Кубок мира в Ханты-Мансийске с участием ведущих мастеров планеты.

Турнир стартует 9 сентября 2019 года. А в 2020 году Югра станет столицей 44-й всемирной шахматной Олимпиады. Накануне в ХМАО побывала представительная делегация Международной шахматной федерации во главе с советником президента ФИДЕ Бериком Балгабаевым.

"ФИДЕ активно сотрудничает с Югрой с 2005 года. Все мероприятия здесь проходили на самом высоком организационном уровне. Уверен, и сейчас никаких проблем не возникнет, - сообщил на специальном совещании с руководством Югры господин Балгабаев. - Какие-то вопросы уже решены, какие-то предстоит решить. ФИДЕ с огромным удовлетворением отметили тот факт, что организаторы уже выполнили все свои финансовые обязательства перед Международной шахматной федерацией как по организации Кубка мира 2019 года, так и всемирной шахматной Олимпиады 2020 года. Уверен, что и все остальные вопросы, которые сегодня были озвучены, будут решены соответствующим образом. В этом у нас нет никаких сомнений".

Как было анонсировано ранее, к шахматной Олимпиаде в Ханты-Мансийске построят новый спортивный комплекс. Именно в нем будут проходить игры мужского и женского турниров. Согласно графику, строительство нового спортивного объекта начнется уже в июне и продлится ровно год.

Вслед за Кубком мира Ханты-Мансийск примет всемирную шахматную Олимпиаду

Также стоит напомнить, что первая шахматная Олимпиада, которую проводил Ханты-Мансийск в 2010 году, стала одной из лучших в истории. Именно тогда впервые был использован видеостриминг турнира, ныне ставший уже обязательным стандартом для всех.

"Помимо онлайн-трансляции самих партий на Олимпиаде в Ханты-Мансийске будет вестись и видеотрансляция с комментариями экспертов, разбором ходов и вариантов. Планируется, что одновременно будет проходить 660 партий, это 1320 шахматистов. Мы постараемся уделить внимание как можно большему количеству игроков и партий", - пообещал президент федерации шахмат Югры Василий Филипенко.