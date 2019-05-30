На Среднем Урале впервые построят школы с привлечением частного капитала

В Свердловской области стартует программа строительства школ на условиях государственно-частного партнерства.

Планируется, что в ближайшие годы с привлечением частного капитала в регионе будет построено 10 общеобразовательных учебных заведения.

- В трех городах - Березовском, Новоуральске и Нижнем Тагиле - эти проекты должны стартовать уже в нынешнем году, - сообщил заместитель губернатора Павел Креков.

По его данным, переговоры с банками об условиях финансирования строительства социальных объектов велись несколько лет. Сейчас две кредитные организации готовы включиться в программу. Затраты на строительство одной типичной школы оцениваются в 1,2 - 1,3 миллиарда рублей.

Особенно остро вопрос дефицита школьных мест стоит в Екатеринбурге, где в новых микрорайонах вынуждены открывать до 40 первых классов, чтобы дать возможность учиться всем проживающим здесь первоклашкам.