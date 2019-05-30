В Свердловской области уже 93 многоквартирных дома возводят по новой схеме долевого строительства - с использованием эскроу-счетов. По 14-ти из них у банков есть вопросы, а еще семь могут попасть в число долгостроев: по словам главы регионального минстроя Михаила Волкова, их судьбу, возможно, придется решать с привлечением федеральных средств. Однако большинство застройщиков все же готово перейти на проектное финансирование и эскроу-счета.

В последние годы через договоры долевого строительства продается до 80 процентов новостроек. С 1 июля 2019 года система финансирования строительства жилья кардинально изменится: в схему окажутся включены регуляторы - специально отобранные государством коммерческие банки, которые станут держать средства дольщиков на специальных счетах, а застройщикам выделять деньги при соблюдении ими определенных условий. Например, в зависимости от размера аккумулированных на счетах сумм будет определен процент, под который строители получат проектное финансирование. Если средства дольщиков покрывают 100 процентов затрат, кредит может стоить девелоперу до семи процентов годовых.

- В нулевые и десятые годы "долевка" помогла вывести российскую строительную отрасль на новый уровень, - подчеркивает Михаил Волков. - Строительство за счет средств дольщиков позволило ввести в эксплуатацию рекордные объемы жилья во многих регионах страны, в том числе и в Свердловской области. Однако низкая ответственность некоторых застройщиков перед дольщиками породила вал проблем, которые пришлось решать государству. Сейчас между девелопером и гражданином появился заслон в виде посредника - банка.

Подчеркивается, что дольщики могут забрать свои деньги с эскроу-счетов в любой момент. Они будут застрахованы государственным Агентством по страхованию вкладов на сумму до 10 миллионов, однако это не инвестиции: в отличие от банковского депозита, на них не начислят проценты.

На начало мая в России были определены 63 кредитные организации, которые получили право открывать эскроу-счета. В число критериев допуска попали, например, требования иметь универсальную лицензию и определенный кредитный рейтинг, входить в систему страхования вкладов. В Свердловской области такую деятельность смогут вести все основные игроки - Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк, Запсибкомбанк и другие, всего 29 организаций. Возможно, эта цифра еще подрастет: на федеральном уровне требования немного смягчили. Так, минимальный кредитный рейтинг опустился с А- до ВВВ-.

При новом механизме застройщик получит все средства буквально в один день. Это позволит ему сократить продолжительность работ и снизить себестоимость

По словам начальника Уральского главного управления Банка России Рустэма Марданова, 12 банков в регионе уже рассматривают заявки и предоставляют проектное финансирование. За переходный период от застройщиков поступило 28 заявок, шесть из них согласованы.

- Отказов немного, всего четыре, - отметил Марданов. - Но это не окончательный вердикт: у застройщика есть возможность обратиться в другие банки, между ними существует конкуренция.

В целом рынок готов к работе по новой схеме, заявляют эксперты. Об этом говорит и такая цифра: за последние два месяца объем кредитов, выданных свердловским застройщикам, вырос на семь процентов.

Всего в Свердловской области в работе 199 объектов долевого строительства, однако большая часть из них - 106 - будут достраиваться без привлечения проектного банковского финансирования. Законодательство разрешает завершать строительство по прежней схеме, если на 1 июля 2019 года их готовность превысит 30 процентов, а средства дольщиков - 10 процентов от общей стоимости проекта. Вскоре эти дома составят конкуренцию тем, которые будут построены по новым правилам, ведь стоимость жилья в новостройках после реформы долевого строительства может увеличиться на шесть-семь процентов. Министр строительства полагает: бизнес постарается заложить в цену квадрата свои расходы на кредиты. Однако существует и иная точка зрения: Рустэм Марданов считает, что рост цен не обязательно произойдет.

- При новом механизме застройщик получит все средства буквально в один день. Это позволит ему сократить продолжительность работ и снизить стоимость строительства, - подчеркивает он. - Не надо забывать о конкуренции: на рынке останутся и те, кто готов строить за счет собственных средств, не прибегая к проектному финансированию. Поэтому резкого удорожания не будет.

Тем временем

Региональные власти признают, что не все застройщики смогут работать по новым правилам. Речь о семи объектах, с завершением строительства которых уже возникли проблемы.

- С ними ведется работа. Федерация разрабатывает мероприятия с учетом средств госкорпорации ДОМ.РФ, - заявил Михаил Волков. - Проблемных объектов, куда дольщики уже вложились, в Свердловской области практически нет, только один, где участвуют 11 граждан, у остальных заключены так называемые технические (тестовые) договоры.

Список проблемных домов пока не озвучивается, чтобы "не вызвать напряжения".

- Компания должна решить, как достроит, - отметил министр. - Если не было предусмотрено иных средств, кроме привлеченных от граждан, то работы остановят и будут рассматривать другой способ завершения строительства.