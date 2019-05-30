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30.05.2019 08:21
Проект: В регионах

Деньги к месту

Перераспределение части налогов в пользу муниципалитетов заставит их создавать условия для развития бизнеса
Текст: Арина Михайлова (Челябинская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 116(7874)
В Челябинской области применят новый подход к наполнению местных бюджетов. Глава региона Алексей Текслер предложил перераспределить поступления по упрощенной системе налогообложения (УСН) в пользу муниципалитетов в пропорции 60 к 40 (раньше налог делился поровну между областью и территориями). В результате у местных властей появится стимул поддерживать и развивать малый бизнес, поскольку именно небольшие компании и ИП работают на "упрощенке". Дополнительные доходы муниципалитеты направят на благоустройство: именно в этой сфере южноуральцы ждут скорейших перемен к лучшему.
Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области Наиболее затратная часть бюджетов - строительство и ремонт дорог - находится на личном контроле главы региона Алексея Текслера (справа). Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области
Наиболее затратная часть бюджетов - строительство и ремонт дорог - находится на личном контроле главы региона Алексея Текслера (справа). Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области

- Изменение пропорции налоговых отчислений даст дополнительно 480 миллионов рублей в бюджет областного центра и порядка 300 миллионов поступит всем остальным муниципалитетам. Важно, чтобы это мотивировало оказывать настоящую поддержку развитию предпринимательства, - подчеркивает Алексей Текслер.

Если бизнес-климат на местах в результате станет более комфортным, а малое предпринимательство покажет позитивную динамику, в дальнейшем возможно увеличение пропорции - вплоть до полного зачисления всех поступлений от "упрощенки" в местные бюджеты.

- Мера востребованная, она должна способствовать росту бюджетных поступлений и более активной работе местных властей. В противном случае муниципалитеты в отношении бизнеса будут по-прежнему оставаться в роли стороннего наблюдателя, - считает директор Челябинского филиала РАНХиГС Сергей Зырянов.

По его словам, первый шаг по передаче части доходов от УСН (50 процентов) в местные бюджеты был сделан на Южном Урале в 2017 году, когда приняли соответствующий областной закон (Бюджетный кодекс полностью закрепляет их за региональными бюджетами). Это позволило в прошлом году дополнительно направить в местные бюджеты свыше 3,8 миллиарда рублей. Перераспределение "упрощенки" в новой пропорции позволит увеличить эту цифру на 800 миллионов - до 4,6 миллиарда. По мнению Зырянова, это большой плюс в условиях хронической дефицитности бюджетов муниципальных образований.

Для областного бюджета новый подход несет ощутимые потери, однако минфин надеется восполнить их за счет повышения финансовой дисциплины.

- Чтобы выровнять доходы региональной казны, мы планируем активизировать работу по мобилизации дополнительных поступлений и более жестко выставить приоритеты расходов, - говорит и.о. министра финансов региона Андрей Пшеницын.

Еще одно важное изменение в бюджетном процессе планируется осуществить на уровне внутригородских районов Челябинска. Напомним, в ходе реформы местного самоуправления часть городских полномочий в областном центре передали районам, в том числе обязанности по благоустройству, но они оказались не подкреплены деньгами. Со временем закрепилась дотационная схема распределения средств: город посредством межбюджетных траншей пополнял районные "кошельки". Но в результате ни о какой самостоятельности районов в принятии решений речи идти не могло, местное самоуправление превратилось из инициатора преобразований в простого исполнителя, что в корне рушило первоначальную идею реформы.

Если бизнес-климат на местах станет более комфортным, возможно увеличение пропорции - вплоть до полного зачисления поступлений от "упрощенки" в местные бюджеты

Чтобы власть, максимально приближенная к жителям и знающая их проблемы и нужды не понаслышке, могла успешно работать, она должна иметь возможности для финансового маневра. Именно с этой целью глава региона и предложил повысить норматив отчислений земельного налога для внутригородских районов Челябинска с 3 до 30 процентов, чтобы в дальнейшем дополнительные средства районы могли направлять на решение первоочередных задач.

- Важно в процессе увеличения доходов районных бюджетов не упустить ключевой момент: в городе-миллионнике должна быть единая концепция развития территорий. Еще лучше, чтобы средства, которые дополнительно поступят в районы, носили целевой характер, - предлагает директор института экономики отраслей, бизнеса и администрирования Челябинского госуниверситета Виктор Бархатов.

Для большинства челябинских районов сегодня на первом месте тема благоустройства дворов: обновление детских площадок, ремонт внутридворовых проездов, поддержание чистоты и порядка. При этом дефицит средств на эти цели оценивается в 400-500 миллионов рублей ежегодно.

- Когда мы благоустраиваем территорию, ее в дальнейшем нужно поддерживать в опрятном состоянии, но на это денег в районах почти не закладывается, - говорит председатель совета депутатов Калининского района Евгения Глухова. - Увеличение налоговых поступлений обеспечит прогнозируемый, системный рост денежных вливаний, а не одномоментный, поэтому структурировать и наладить процесс благоустройства в районах станет легче.

Чтобы усилить контроль исполнения правил благоустройства, в Челябинске создадут административные комиссии в каждом районе. До этого весь поток жалоб стекался в городскую комиссию, которая принимала решения о штрафах: в прошлом году взыскано менее трех миллионов рублей.

- Моя семья живет в новом микрорайоне, где парковки на газонах, мусор на пляже, ямы на дорогах - привычное дело, но многие жители просто не знают, куда жаловаться на это безобразие, - говорит челябинка Альмира Аюпова.

Формирование административных комиссий непосредственно на местах не только усилит народный контроль, но и сделает работу властей по устранению нарушений более оперативной.

Прямая речь

Алексей Текслер, глава Челябинской области:

- Новая схема распределения налогов начнет работать со следующего налогового периода. Но стартовать важно сейчас, ведь необходимо планировать бюджеты, выстроить эту деятельность на уровне районов Челябинска и всех муниципалитетов области. Я уверен, мы сможем улучшить ситуацию. Самое главное - средства должны быть потрачены на конкретные нужды жителей.

Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область
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