Новости

В Москве мужчину расстреляли у рынка 09:45
В Норильске экстренно сел летевший в Якутск самолет 09:45
В Забайкалье загорелся локомотив пассажирского поезда 09:38
Аномальный град накрыл северо-запад Румынии 09:32
Педиатры: На воспитание и жизнь ребенка сильно влияет чтение вслух 09:16
L-мотив: Lexus обновил кроссовер RX 09:02
Врачи рассказали об опасности утреннего кофе 09:01
В Екатеринбурге 16-летний подросток на иномарке насмерть сбил байкера 08:52
Град и грозу обещают синоптики в столице 08:52
На Урале задержан подозреваемый в убийстве 17-летней девушки 08:50
Роспотребнадзор предостерег от купания в фонтанах 07:45
На Украине пять человек погибли при крушении вертолета ВСУ 07:33
Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам 07:15
У жителя Хабаровского края изъяли 80 килограммов черной икры 07:03
Сахалинцам предложили придумать имя для олененка 06:41
Общественная организация заметила резкий рост цен на плацкартные билеты 06:38
Экс-главу лесного департамента Приморья приговорили к 4 годам колонии 06:11
Ученые выяснили, сколько необходимо двигаться женщинам в возрасте 05:55
Южнокорейские СМИ сообщили подробности трагедии на Дунае 05:33
Король Нидерландов пригласил президента США посетить страну 05:30
В США врачи выходили ребенка размером с яблоко 05:12
В приморской реке Спасовке утонули двое детей 05:00
Мун Чжэ Ин поручил сделать все возможное для спасения туристов в Венгрии 04:52
Арестован замначальника Дальневосточного таможенного управления 04:34
Верховный лидер Ирана исключил возможность переговоров с США 04:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Росреестр объяснил, как себя вести, если сосед поставил забор на вашем участке
Росреестр объяснил, как себя вести, если сосед поставил забор на вашем участке
Как получить 100 баллов на ЕГЭ
Как получить 100 баллов на ЕГЭ
В "РГ" пройдет церемония открытия студии "Россия - Китай: события и комментарии"
В "РГ" пройдет церемония открытия студии "Россия - Китай: события и комментарии"
30.05.2019 08:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Екатеринбурге 16-летний подросток на иномарке насмерть сбил байкера

Текст: Татьяна Воробьева

В Екатеринбурге этой ночью на улице Бебеля насмерть сбили мотоциклиста. В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГИБДД.

ДТП случилось в 23.20. Водитель Hyundai Solaris выехал с прилегающей территории на улицу Халтурина, не уступил дорогу и врезался в мотоцикл Yamaha, который ехал со стороны Готвольда в направлении Опалихинской. 34-летний байкер скончался до приезда врачей.

В Тамбове четырехлетний мальчик на иномарке сбил пенсионерку

Как рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, за рулем иномарки находился юноша 2003 года рождения, не имеющий водительских прав. Он сказал, что не заметил быстро приближающего мотоциклиста.

Полицейские опросили участников и очевидцев столкновения. Начато расследование.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

До семи увеличилось число жертв инцидента с прогулочным катером на Дунае
Верховный лидер Ирана исключил возможность переговоров с США
Турция пообещала разместить F-35 вне зоны покрытия С-400
На Украине пять человек погибли при крушении вертолета ВСУ
Общественная организация заметила резкий рост цен на плацкартные билеты