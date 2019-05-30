В Екатеринбурге 16-летний подросток на иномарке насмерть сбил байкера

В Екатеринбурге этой ночью на улице Бебеля насмерть сбили мотоциклиста. В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГИБДД.

ДТП случилось в 23.20. Водитель Hyundai Solaris выехал с прилегающей территории на улицу Халтурина, не уступил дорогу и врезался в мотоцикл Yamaha, который ехал со стороны Готвольда в направлении Опалихинской. 34-летний байкер скончался до приезда врачей.

Как рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, за рулем иномарки находился юноша 2003 года рождения, не имеющий водительских прав. Он сказал, что не заметил быстро приближающего мотоциклиста.

Полицейские опросили участников и очевидцев столкновения. Начато расследование.