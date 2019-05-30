В Екатеринбурге фонтан воды из трубопровода разбил окна жилого дома

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга фонтан воды, образовавшийся из-за опрессовок, выбил окна в жилом доме.

"Мы готовы всем оказать помощь, возместить ущерб, который был нанесен, по обращению организаций или граждан, у которых пострадало имущество", - сказал РИА Новости представитель пресс-службы Екатеринбургской теплосетевой компании.

Напомним, первый этап гидравлических испытаний проходил в городе с 27 мая до сегодняшнего утра. Повышенное давление в трубах выявило 28 повреждений в районе следующих улиц: Блюхера, Луначарского, Чапаева, Чайковского, Громова, Белореченская, Ясная, Волгоградская, Бардина, Строителей, Онуфриева.

"В четырех случаях вода вышла на поверхность. Специалисты ЕТК зафиксировали нанесение ущерба четырем автомобилям. Все объекты теплоснабжения застрахованы, ущерб владельцам будет возмещен", - заверили коммунальщики.

Ремонтные бригады устраняют повреждения. Сети продолжат испытывать, но уже локально, на небольших участках и без отключений горячей воды.