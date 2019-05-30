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30.05.2019 06:29
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Получали царские привилегии

В Кургане сравнили, какие изобретения патентовали сто лет назад и сейчас
Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 116(7874)
Курганские библиотекари обнаружили в коллекции царских привилегий, размещенной на сайте библиотеки Конгресса США, изобретения троих своих земляков.

Для справки: привилегия - это охранный документ на изобретение, прообраз нынешнего патента. В 1812 году император Александр I издал манифест "О привилегиях на разные изобретения и открытия в художествах и ремеслах", по сути, первый в России патентный закон. Царская привилегия написана на старославянском языке и представляет собой несколько изданных типографским способом листов текста, сопровождаемого рисунками и чертежами. Охранный документ от имени царя по его специальному указу выдавало министерство внутренних дел.

Фото: Пресс-служба УрГАУ
Уральские ученые использовали "вибратор" для производства деталей

Архивный фонд царских привилегий размещен в основном в крупных научных библиотеках Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска. Большинство документов настолько ветхие, что их использование ограничено даже для научных исследований. Появление цифровых технологий значительно расширило возможности ученых. Как рассказала "РГ" заведующая патентно-техническим отделом Курганской областной универсальной научной библиотеки имени А.К. Югова Лариса Павлова, уже оцифровано более 700 царских привилегий, правда, только 107 из них размещены в интернете. В рамках совместного проекта "Встреча на границах" (его реализуют Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения РАН и библиотека Конгресса США) электронные копии документов выложены на сайте американского участника - в одной из крупнейших в мире цифровых библиотек.

Курганским патентоведам, конечно, в первую очередь были интересны здешние кулибины. В базе данных они нашли 38 царских привилегий, выданных на Урале, - в основном изобретателям Екатеринбурга, Челябинска, Оренбурга, Златоуста. Курган получил две привилегии, еще одна выдана на станции Кособродской в Зауралье.

- Авторами изобретений были представители разных сословий, - рассказывает Лариса Павлова. - Так, мещанин Серебренников получил привилегию в 1909 году за кухонный очаг. Судя по описанию, он усовершенствовал печь для отопления дома. Датскому подданному Людвигсену выдали документ в 1911 году за приспособление для контроля скорости вращения сепараторов, а техник Валевич изобрел прибор, записывающий работу паровоза.

Все инновации тех лет тесно связаны с экономикой края. По ним можно судить об уровне научно-технических достижений в дореволюционном Зауралье. Историки пишут, например, что в 1909 году в Кургане действовало 12 фирм, в основном английских и датских, занимавшихся экспортом масла. Становится понятно, откуда взялось ноу-хау датчанина Людвигсена. Строительство Транссиба в конце XIX века объясняет необходимость появления прибора Валевича. Заявку на привилегию, кстати, он подал в 1907 году, а получил ее только в 1916-м: выходит, и в те времена путь от возникновения идеи до ее воплощения был долгим.

В библиотеке есть и свой патентный фонд. Он начал формироваться с 1944 года и сейчас насчитывает свыше 1,5 миллиона экземпляров

Оцифровка царских привилегий продолжается. Не исключено, что станут известны новые имена курганских изобретателей.

Между тем в Юговке (так в обиходе называют библиотеку имени Югова) есть и свой патентный фонд. Он начал формироваться с 1944 года и сейчас насчитывает свыше 1,5 миллиона экземпляров. В коллекции, скажем, хранится описание изобретения к авторскому свидетельству Гавриила Илизарова "Способ сращивания костей при переломах и аппарат для осуществления этого способа". Заявка подана в 1952 году.
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В наши дни инновационные идеи зауральцев тоже в основном касаются медицины, машиностроения, сельского хозяйства, а также арматуростроения, то есть системообразующих отраслей региональной экономики. Впрочем, есть и чисто бытовые вещи. Например, предприниматель в одном из райцентров запатентовал необычный сруб для бани с разными видами насечек. В прошлом году в Юговку обратился за консультацией студент, который разработал сувенирные чайные пакетики к ЧМ по футболу. А молодой разработчик Евгения Московенкова в соавторстве со своей мамой Людмилой Леонтьевой получила уже восемь патентов на полезные модели. В этом году обе стали лауреатами премии губернатора на лучшую инновационную разработку - чехол на аппарат Илизарова.

По словам Ларисы Павловой, патент помогает развивать бизнес. Однако, прежде чем открывать свое дело, нужно удостовериться, что на рынке нет других игроков с аналогичным запатентованным изделием: нарушение чужих авторских прав может дорого обойтись и разорить предприятие. Кстати, на этот счет есть и курьезный пример. Два предпринимателя живут в одной деревне, на одной улице, оба работают в лесу, а зимой продают елки. Чтобы покупателям было удобнее нести деревья, придумали к ним упаковки. Один из лесников оформил патент на свое изделие и предъявил претензии соседу - тот, мол, использует его ноу-хау и зарабатывает на этом прибыль. Дело чуть не дошло до суда. Соседа спасла инженерная сметливость: он усовершенствовал свою упаковку, коллега вынужден был снять обвинения.

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