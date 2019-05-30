В Нижнем Тагиле на улучшение дорог потратят более 700 млн рублей

Впервые нижнетагильская агломерация включена в национальный проект "Безопасные и качественные дороги ". На реализацию планов по ремонту дорожной сети в Нижнем Тагиле и окрестностях из федерального бюджета будет направлено более 700 миллионов рублей, планируется привести в нормативное состояние почти 30 километров трасс.

Проект действует в стране с 2017 года, но до сих пор на Среднем Урале в него была включена только Екатеринбургская агломерация: областной центр и муниципалитеты, находящиеся в стокилометровой зоне. С присоединением Нижнего Тагила масштаб реконструкции трасс вырос почти на треть.

- За нынешний сезон планируется провести реконструкцию 11 тысяч километров дорог. Приоритетные направления: региональная трасса в сторону Режа, дорога от Богдановича к Ирбиту, - сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков.

По данным министерства, в рамках национального проекта на содержание и ремонт дорог в Свердловской области будет направленно более трех миллиардов рублей. Почти две трети этой суммы достанется Екатеринбургу.